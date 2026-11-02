新加坡主持阿姐权怡凤到新疆旅游，结果碰到非常不愉快的经验。她在11月1月于社媒脸书和Instagram平台发文吐苦水，表示因新疆地域广阔，目前北疆入冬太寒冷天气不稳定，大部分道路或关闭，因此只能转到南疆游玩。岂料旅程中频频发生令她不适的情况，因此想借此提醒大家，别单靠网络做攻略和功课，找个有熟人推荐的旅行社更稳妥。

目前人在北京的权怡凤，11月1日晚接受《联合早报》微信电访时，向记者大吐这次旅程的苦水。

权怡凤透露，她这次和朋友两人，花费2万多元人民币（约3845新元）上网订购新疆旅游“豪华团”配套，但旅程下来发现“货不对办”，她和友人也额外花了近3万元人民币（约5700元）。

权怡凤在脸书晒出和旅舍的短信，内容提及旅游配套包括的行程内容。（取自权怡凤脸书）

六人豪华车变20人大巴

权怡凤说：“我在新加坡上网小红书等平台，做了很多功课和行程攻略，找到这家当地旅行社，花了近4000新元买了‘豪华团’，对方应允一团封顶（最多）12人；会有六人座保姆车；每晚住宿是四五星级房价（约两三百新元）的饭店；没有额外费用、没有强迫购物、没有额外消费等等，结果全都变调。”

她称，从北京飞到乌鲁木齐后，就出现额外两、三个费用的合约要签，在地导游费用也不包括在配套内。“原本说封顶12人，结果一团20人，说好的六人可以‘躺平’的豪华车也变成旅游大巴。酒店前面两天还好，后面的我去网上查了查，根本30新元就可以订到。”

目睹团员遭导游嘲讽

虽然和旅行社签约，指明没额外费用不会强逼购物，但权怡凤透露，一团人连续两三天大清早被叫起来，出发去买和田玉、长绒棉、骆驼绒毯子和骆驼奶。权怡凤坦言，身处新疆大漠山高水远，加上人生地不熟，她和朋友前后忍痛额外砸了近6000新元购物“买安心”。那些不肯消费的团友，甚至得面对导游的嘲讽。

她说：“我到玉店，想买一些碎边角的玉都没有，最便宜的起跳都在2000元人民币（约385新元）以上，绒棉都要买七八件一整套数千元人民币（约961新元），不卖散装；连络驼奶都只能一口气买四箱1000元人民币 (约192新元)才可以。”

权怡凤到北京医院看诊，被诊断严重脱水。（取自权怡凤脸书）

沿途难停站 导游劝团友别喝水

另外，权怡凤也说，由于新疆地区管控严格，高速公路不可随意停车，长途跋涉间中没有什么休息站。“新疆地域广阔，路程十分遥远，站与站之间都要两小时左右，因此难得的停歇点大家变成厕所大军，每次排20到30分钟，得忍受厕所传出的难闻气味。导游让男团员尿宝特瓶里，朋友说下次出行会准备穿成人尿布。”

权怡凤透露，为了避免团员频找洗手间，导游还“劝请”大家不要喝水，结果天气干燥加缺水，她也因此病倒。

权怡凤觉得签下的同意书如同虚设，劝谕网民订购旅游配套时务必小心。（取自权怡凤脸书）

她说：“我回到北京的时候就到医院挂诊，医生诊断说我严重脱水，问我为什么不喝水？我说我去新疆旅游，导游怕大家上厕所不让我们喝，哈哈。”

最后，权怡凤说，尽管在当下签了合约但感觉如同虚设，且防不胜防，遇到这种状况只能当花钱挡灾，她说：“起码快乐还是买到了， 南疆是美的，风景看了，心愿已了。”不过同时也提醒大家，单单靠做网络攻略和功课不够，最好由身边朋推荐介绍可靠的旅游公司才最靠谱。

权怡凤笑说，这趟新疆之旅也算是看了美景，心愿已了。（取自权怡凤脸书）

权怡凤的图文上载到社媒后，收到不少网民留言分享他们的恐怖旅游经历，不少人也感谢权怡凤说出自己故事，警戒他人在买旅游配套前需谨慎。

记者尝试加该旅行社微信账号向相关负责人询问，但至截稿为止没有通过，因此无法联系上对方。