聚焦新加坡人关注的组屋升级课题和“新加坡梦”，本地监制黄俊翔首导黑色惊悚喜剧《预售人生》（Build To Order）杀青，电影预计2027年第三季由嘉华院线发行上映。

《预售人生》以黑色喜剧手法，刻画新加坡人的追梦“惊魂”。（Clover Films提供）

影片由Clover Films、Throne Inc及Dropkick联合出品，获得新加坡电影委员会（SFC）及资讯通信媒体发展局（IMDA）资助。影片以本地热议的“预购组屋”（BTO）住房议题为核心，讲述一对房产经纪夫妻为将BTO组屋升级为私人公寓，不惜在走投无路的情况下，做出极端选择的故事。

曾担任本地电影《脚踏实地》监制的黄俊翔，将暗黑喜剧与道德困境融入本地住房主题中。谈到创作初衷，黄俊翔感叹：“在许很多方面，《预售人生》就是一部关于新加坡人身份认同的电影。在疯狂黑色的故事背后，又充满喜剧色彩和温情。”他笑说，自己每天早晨醒来都感到充满活力与兴奋，想赶快将这个故事搬上大银幕。

网红洪依嬣在片中饰演房产界女强人Penny。（取自洪依嬣IG、Clover Films提供）

大赞男女主角是瑰宝

片中饰演年轻夫妻主角“Penny”与“Allan”的分别是网红洪依嬣与本地演员郭坤耀。此外，香港女星蔡思贝也在片中饰演富商名媛“Evelyn”，为夫妻俩带来难以拒绝却极其危险的命运转机。

黄俊翔大赞蔡思贝在拍摄这部片子时的全情投入与专业态度，“我很感动，这是对新加坡电影的极大认可。”另外，黄俊翔也兴奋直言“挖掘到（男女主角）这两块宝石”，并特别预告影片中将有一位“必定带来震撼”的神秘客串嘉宾，请观众拭目以待。

本地艺人郭坤耀大银幕挑大梁。（取自郭坤耀IG）

洪依嬣透露，所饰演的Penny是个事业心极强的女性，“她也和很多年轻新加坡人一样，为了买BTO房子在毕业时就结婚，同时为了所谓的‘Singaporean Dream’如买车等人生目标不断地努力。”

她坦言自己与角色一样，在感情上都较强势，需要像Allan这样的伴侣互补。虽然欣赏Penny坚持不懈的精神，但她也指出这个人物“有时太执着于结果，反而忘了享受过程，还会忽略身边的人”，希望能呈现角色复杂真实的一面。她也赞搭档郭坤耀幽默又可塑性强。

《预售人生》本地导演黄俊翔。（互联网）

郭坤耀饰演的丈夫Allan则相对沉静深情，他直言：“Allan代表了现实生活中一群不善于表达爱意的人。我希望观众能够透过他，看见沉默背后的情绪。因为有时候，最让人心疼的不是一个人不懂得爱，而是他太懂得为别人着想，却忘了心疼自己。”

蔡思贝友情价接戏

Clover Films董事经理林德透露，是经朋友介绍下接触到蔡思贝，并以诚意打动对方参演。“（黄）俊翔和制作人花了很多时间和她讨论剧本，她很喜欢整部电影的创意，也很想过来新加坡尝试这里拍摄电影的感觉。最后她收了一个比自己平时低了很多的友情价片酬。”

林德补充：“她（蔡思贝）很nice，和剧组所有演员和工作人员都相处得很好，还会常请大家吃东西。”