（综合讯）吴奇隆10月31日迎来56岁生日，团队特别准备一份惊喜，以人工智能（AI）制作人生回顾短片，串联他从少年谋生、小虎队时期到成为演员的半生经历，让他当场感动落泪。不过，生日短片中不见妻子刘诗诗的身影，也没有两人的家庭生活片段，再度引起网民关注。

短片以“一辈子的缩影”为主题，从吴奇隆13岁外出谋生的经历开始。（互联网）

吴奇隆原以为只是普通的影片播放，还开玩笑说：“我要看动画片，我不要看老东西。”没想到大屏幕亮起后，熟悉的《青苹果乐园》《红蜻蜓》等小虎队经典歌曲陆续响起，配合动画画面，重现他一路走来的重要人生节点。

短片以“一辈子的缩影”为主题，从吴奇隆13岁外出谋生的经历开始，包括在电子厂组装零件、冰淇淋厂打包货品、地下车库洗车、夜市摆摊及到工地搬砖等，之后被柔道教练发掘，加入小虎队，以“霹雳虎”之名走红，再到单飞发展及塑造《步步惊心》中“四爷”等经典角色，呈现他从歌手转型为演员的历程。

随着一幕幕熟悉的画面播放，吴奇隆原本带着笑容的表情逐渐认真，眼眶也慢慢泛红，最终忍不住落泪。年少时便为家庭扛起重担、替父亲还债的他，过去曾透露自己一天只睡四小时，背后付出的努力令人感触。

吴奇隆的反应也触动不少网民，纷纷表示看着影片仿佛重温自己的青春回忆，也有人感慨，他一直以来习惯成为别人的依靠，却鲜少有人记得他也需要被关心。

生日礼物无家人片段婚姻状态引人关注

值得注意的是，这份生日惊喜呈现了吴奇隆的事业与人生历程，却未见妻子刘诗诗入镜，也没有两人的家庭生活片段。

吴奇隆与刘诗诗因合拍电视剧《步步惊心》结缘，两人相差17岁，2015年结婚，婚后育有一子。近年来夫妻俩鲜少公开互动，婚变传闻也不时出现。今年3月10日，刘诗诗迎来39岁生日，吴奇隆没有在社交平台公开送上祝福，而吴奇隆如今生日也未获刘诗诗祝贺，感情状况难以判断。

不过，两人对于婚姻传闻一直保持低调，过去曾透过声明否认感情生变，2026年5月，刘诗诗也被拍到结束工作后返回两人的上海住处。这次吴奇隆生日收到特别礼物不见刘诗诗，再度让两人的婚姻状况成为外界关注焦点。