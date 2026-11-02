《折腰》女星宋祖儿10月31日晚现身新加坡环球影城，与女性友人一起过万圣节。她穿着格纹衬衫搭配短裤，造型休闲低调，素颜出游依然亮眼。多名网友在园区内偶遇她，相关照片和分享随后在社媒引起讨论。

有网友说，自己坐在过山车休息区时，一抬头就看见宋祖儿；后来搭车回酒店，竟又再次遇上，觉得十分巧合。偶遇者形容她“很白很瘦”，即使素颜也漂亮，笔直修长的双腿更是第一眼就让人注意到。

被认出没人打扰求合影

宋祖儿当晚在园区购物、游玩，看起来心情不错。尽管有路人认出她，多数人选择远远拍照，没有上前索要签名或合影。

一名网友表示，觉得她应该只是想和朋友过节，不想被打扰，所以没有上前打招呼。粉丝则留言羡慕：“感觉全网都在偶遇我女”，也称赞她出游时看起来充满活力。

《司宫令》7月杀青 新作陆续待播

宋祖儿此次新加坡之行，距离古装剧《司宫令》杀青已有数月。该剧于今年3月开机，由她与丁禹兮合作，7月完成拍摄，近期陆续释出新物料，已被列为腾讯2027年片单之一。她2025年接连有《无忧渡》《折腰》《淬火年代》播出，其中《折腰》搭档刘宇宁，获得不少关注。

宋祖儿主演的谍战剧《入局》和电视剧《表妹万福》今年先后杀青；电影《燃烧吧！爸爸》则于9月在中国上映，票房约363万元人民币（约69万7323新元）。

此外，她近期在作品及宣传物料中开始使用本名孙凡清。9月释出的《入局》预告中，领衔主演一栏便标注“孙凡清”。此次偶遇分享中，也有粉丝直接以本名称呼她。话题随后也登上微博热搜，粉丝不仅讨论她出游状态，也延伸到她的新作动态。