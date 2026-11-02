是小公主！洪凌和张奕恺2026年9月中旬分享怀孕喜讯后，11月2日通过Instagram（IG）公开胎儿性别，以粉红色气球揭晓怀女宝宝。

张奕恺在IG的发文也披露自己已准备要当“24孝爸爸”的心情，写道：“看来我们很快就要迎来新老板了！不过，家里的‘终极大老板’依然是我老婆……至少她是这么认为的。”

视频中，洪凌和张奕恺知道宝宝性别后，发出兴奋的叫声。（洪凌IG视频截图）

两人11月1日通过IG预告将揭晓宝宝性别，并请账号粉丝猜测。第一胎是女儿的陈泂江，以及本地艺人陈丰谚和“一大粒”郑荔分都猜女孩；胡煜诗和李国煌的老婆黄爱玲则猜男孩。

已为人母的沈琳宸和胡佳琪都育有女儿，沈琳宸希望洪凌的第一胎是女儿，胡佳琪则希望“妈妈洪凌”能如愿以偿。

从洪凌和张奕恺共同贴出的视频可见，两辆分别代表男女的绿色和浅棕色车子同时朝他们的方向前进。当绿色车止步不前，只剩下浅棕色车子继续前进时，夫妻俩的双手彼此紧握，发出兴奋的叫声后相拥。

浅棕色车子后车厢一打开，粉红色气球升起，代表洪凌怀的是女宝宝。在《118》扮演洪凌母亲的潘玲玲留言：“欢迎我的外孙女。”陈泂江、刘怡伶、胡煜诗、郑颖和陈秀环等本地艺人纷纷留言祝福。

洪凌在IG限动感谢妹妹和爸爸负责开车揭晓宝宝的性别，并贴出自己拿着一大束气球和张奕恺的合照，发文“张公主”。