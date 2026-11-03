2024年黑马剧《九重紫》凭口碑与热度突围，让孟子义和李昀锐成为热门CP，也带动二人的事业发展。时隔两年，这对“昀牵孟绕”CP近日在另一部古装爱情剧《尚公主》再续前缘。剧集开播前呼声虽高，播出后却没掀起太大水花，还因节奏与剧情挨批，连带两人二搭也被质疑是拿昔日CP热度“冷饭热炒”。

中国娱乐圈不乏热门CP二搭的例子。昔日荧幕情侣再合体，固然自带流量，却也需要顶着“珠玉在前”的压力，甚至引来消费情怀等争议。热门CP二搭，究竟是不是一笔值得的买卖？

携前作流量 赢在起跑线

不论新剧最终成绩如何，热门CP二搭自带的关注与讨论度，多少已让作品赢在了起跑线上。

孟子义（右）与李昀锐凭借《九重紫》累积大批CP粉。（取自剧集微博）

孟子义与李昀锐的《尚公主》刚杀青时，腾讯视频站内预约量便接近200万。相比之下，迪丽热巴与陈飞宇主演的《白日提灯》，以及张凌赫与田曦薇主演的《逐玉》，分别在杀青约五个月和七个月后才达到这一数字，可见热门CP的流量威力。虽然《尚公主》开播后成绩不理想，但至少也曾赚足话题、吸引眼球，总好过从头到尾无人问津。

赵丽颖（左图左、右图前）与林更新在《楚乔传》与《与凤行》两度合作（互联网）

如果前作结局留下遗憾，二搭还能给CP粉一种“平行时空”般的圆满结局。2017年林更新与赵丽颖主演的《楚乔传》，最后停在宇文玥重伤沉入冰湖、楚乔跳湖追随的一幕，感情线也没有明确交代，让不少剧迷意难平。七年后，两人在《与凤行》重聚，剧中角色最终隐居小院，过上平淡甜蜜的日子，让不少《楚》剧迷感叹，看了《与》“终于不遗憾了”。

CP光环也可能变包袱

大热CP往往出自现象级热剧，容易拉高观众对二搭作品的期待值。二搭剧被拿来与前作比较几乎不可避免，但珠玉在前，要再创高峰谈何容易。

都说CP感是玄学，除了作品的口碑与热度，演员之间的CP感也未必能复制。孟子义和李昀锐在《九重紫》中的感情线虽让观众“嗑生嗑死”，但《尚公主》却没能延续这样的效果。不少观众批评，“男女主甜得很刻意”、“开篇就先谈情，没有内容支撑，很莫名其妙”，认为二人的CP感因此大打折扣。

《尚公主》播出后，孟子义（右）与李昀锐在线下剧宣时被指举止亲密、互动频繁，引来不少议论。（取自剧集微博）

二搭剧借助昔日CP的人气无可厚非，但作品本身若不能让观众满意，也容易被质疑是在消费CP情怀。《尚公主》播出后，孟子义与李昀锐在线下剧宣时举止亲密、互动频繁，引来不少议论。部分网民认为，新剧剧情尚有不足，宣传却一味着重营造CP感，怀疑剧方过于强调“二搭”的卖点，反而忽略了作品本身。

不必重现辉煌 也能证明价值

二搭剧难以摆脱前作的光环，但就算未能超越前作，也不等于失败。

杨紫（左图左、右图左）与李现先后合作《亲爱的，热爱的》与《国色芳华》。（互联网）

赵丽颖与林更新的《与凤行》、杨紫与李现的《国色芳华》，虽然未能重现《楚乔传》与《亲爱的，热爱的》当年的现象级热度，但市场成绩与口碑依然亮眼。《与凤行》热播期集均有效播放量达6855万，在2024年播出的剧中排名第二，仅次于《庆余年第二季》，虽然这对组合被吐槽“35+还演仙侠情侣”，但观众仍赞二人默契依旧、CP感拉满；《国色芳华》2025年上半年累计正片有效播放量达15.1亿，位列同期全网第三，观众赞大女主经商的题材与精良制作撑起了故事，杨紫更凭此剧提名白玉兰最佳女主角。

虞书欣（左图右、右图左）与丁禹兮继《月光变奏曲》后再搭《永夜星河》。（取自剧集微博）

不过，也不是所有二搭剧集的表现都逊色于前作。虞书欣和丁禹兮2021年合作《月光变奏曲》，虽然收获了一批CP粉，但整体反响不算热烈。三年后，两人再度合作的《永夜星河》话题热度极高，“禹宙中欣”CP人气上涨，还反过来带火《月光变奏曲》，吸引新入坑的CP粉回头“朝圣”。

说到底，热门CP二搭有利也有弊，至于是不是一笔划算的买卖，关键在于能否善用前作累积的观众缘，同时让新作品有独立吸引观众的理由。若最终能交出一部内容扎实的作品，二搭带来的流量与关注，自然是锦上添花。

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