李钟奭（Lee Jong-suk，前译李钟硕）在Disney+原创韩剧《再婚皇后》（The Remarried Empress）中扮演“白鸟王子”，一人分饰两角，既是风度翩翩的王子“海因里”，也是一只毛茸茸的神气小鸟“奎因”。

李钟奭的角色拥有能化身为鸟类的神奇能力，变身小鸟时会飞到申敏儿（Shin Min-a）扮演的娜菲尔皇后身边探头探脑，变回人类时则赤身裸体。在《联合早报》于11月3日早上通过线上参与的《再》首尔记者会上，李钟奭谈及第一次拍摄这场变身戏时说：“因为是很重要的戏，所以我要求导演多给我一个月的时间锻炼身体（才拍摄）。”

小鸟奎因是特效组根据李钟奭的神情和举止所打造，因此李钟奭笑说自己“一人分饰两角”。“不过我只是配音，我觉得申敏儿必须和小鸟对戏，她的挑战比较大。”

李钟奭也笑称，自己应该是第一个演鸟类的演员，虽然特效组在制作过程中不断与他沟通，但因为不晓得最后在荧幕上会看到什么，所以心情既期待又有点焦虑。

李钟奭（右图）一人分饰“两角”，除了是王子，也是一只小鸟（左图）。（互联网）

身高186公分的李钟奭第一次扮演王子，已具备塑造角色的先天优势。不过他说：“剧本上描述角色很有魅力，一个眼神就能征服众人，我看到这些形容时，觉得是高难度挑战。”

李钟奭毛遂自荐

《再》是一部结合架空历史与欧式宫廷的浪漫奇幻剧，剧组拉队到德国和捷克拍摄。故事讲述东大帝国的娜菲尔皇后（申敏儿饰）和索本修国王（Joo Ji-hoon朱智勋饰）被逃亡奴隶菈丝塔（Lee Se-young李世荣饰）介入婚姻后离婚。国王变心，小三上位，娜菲尔皇后霸气要求改嫁西王国王子海因里（李钟奭饰），掀起波澜。由于早前释出的预告片在48小时内吸引超过1300万次观看，原定11月4日的《再》提早一天在3日于Disney+上线。

这部剧改编自同名超人气网络小说，后来衍生出网漫，两者在全球累计高达29.7亿的阅读量。李钟奭是原著粉丝，当他知道曾合作《听见你的声音》（I Can Hear Your Voice）和《匹诺曹》（Pinocchio）的导演赵秀沅（Cho Su-won）在筹备《再》时，便兴致勃勃找导演讨论剧集。

他说：“我20多岁的时候与导演合作过，拍下了一些代表作。现在我30多岁，想再跟导演合作，一听说他要拍这部剧，我就主动跟他说我很喜欢原著，这个作品很棒，后来接到角色，我非常开心。”

申敏儿扮演的皇后（左）离婚后与李钟奭展开恋情。（Disney+提供）

导演则透露，李钟奭在制作初期就表现出兴趣，给了他一剂强心针，后来确定申敏儿、朱智勋和李世荣加盟演出，感觉是梦幻卡司。

朱智勋一度迟疑

朱智勋在2006年韩剧《宫》（Princess Hours）扮演王子“李信”风靡一时圈粉无数，这回“升级”当国王，他却说已做好被骂的准备。

剧中，他扮演的国王对青梅竹马的皇后许下一生不纳妾的承诺，却移情别恋，执意离婚扶正小三。对于这个渣男角色，朱智勋说：“如果观众讨厌我的角色，看戏时生我的气，甚至对着屏幕怒骂，我会感到开心。在我20多年的演艺生涯中，收过的负评不少，无论观众对我的角色有什么看法，我都已做好面对的准备。”

朱智勋（右）扮演的国王是一个负心汉。（Disney+提供）

朱智勋没有看过原著，虽然看完剧本后觉得故事新颖有趣，但对于出演曾迟疑，因为自己一度卡壳，想不通角色的逻辑思维和故事的架空设定。他最后在经纪人与公司的鼓励下点头，并说：“我后来想通了，不管是韩国的汤，还是西方的汤，都是汤。”

他提醒观众，故事发生在虚构时空，吁请观众看戏时，投入剧中的奇幻世界，而别过于严谨地看待故事的历史真伪。导演也说：“若未达观众要求，还请多多包涵。”

申敏儿新婚后首部剧

申敏儿2025年12月与爱情长跑十年的金宇彬（Kim Woo-bin）举行婚礼，《再》是她婚后的首部电视剧。新婚的她在剧中扮演自信、聪明且完美无瑕的皇后，遭丈夫背叛后，展开华丽的人生逆袭。

申敏儿（左图）和李世荣在剧中有正宫与小三交锋的对手戏。（Disney+提供）

申敏儿说很喜欢皇后的独立性格，拍摄时尽可能平衡皇后人前的自信与庄严，以及她私下的脆弱，并认为有说服力地呈现皇后的这两面是引起观众共鸣的关键。

她也说，故事的架空设定使拍摄非常有趣，片场的魅力令她着迷。作为主角，她完美执行“任务”，积极推销新作：“请大家记得订阅Disney+。”

她赞扮演小三的李世荣是很努力的演员，镜头外聪敏、活泼且甜美，镜头上变身反派时给足戏，是一个可靠的对手。李世荣则引述自己对申敏儿说的一句对白“我可以叫你姐姐吗？”，形容自己的小三角色：“她有一种纯粹——纯粹的邪恶。”