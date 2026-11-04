新人女团A2O Lite刚出道就爆红，年龄最小的成员只有13岁。这支由“K-pop教父”李秀满打造的女团，不仅成员样貌出众，而且舞姿利落，唱功也不赖。有以打造人气韩团闻名的李秀满挂帅，更让她们备受瞩目。部分成员的样貌与气质还有前辈Jessica和宝儿的影子，同样引起不少讨论。可惜树大招风，其中一名13岁成员盛艾敬（Aijing）的父母因被指拖欠员工工资而受到关注。他们在欠薪期间，却依旧送女儿到国外拍摄广告，参加比赛，让网民质疑：有财力培养孩子，为何却拖欠员工薪水？不过，孩子年纪尚小，想必也无法左右父母的决定，希望网民不要将对父母的不满转嫁到孩子身上。——蓝靖仪

刘嘉玲在社媒贴出和梁朝伟一起在香港看The Weeknd演唱会的视频，外向的E人和内向的I人迥异的特征一目了然。刘嘉玲随着音乐挥舞双手摇摆身体，尽情高歌；身旁的梁朝伟则站着不动，唯独脸上的笑容可能暗示他内心的雀跃，两人的反差感相当逗趣。我是I人，但看演唱会时会被气氛唤起E人特征，并不介意周围的E人观众随着音乐舞动，但最不喜欢情绪过度高昂的观众高声尖叫或全程大合唱，把歌手的声音淹没，这非常倒胃口。——陈秋雁