38岁新加坡导演洪玉桔执导的长片处女作《泡泡糖女孩》（Ah Girl，以下简称《泡》）11月2日在首都剧院（Capitol Theatre）举行记者会和首映会，洪玉桔率领片中一对素人童星10岁王宣静（参演时7岁）与7岁王雪萁（参演时4岁），以及片中饰演爸妈的谢俊峰和黄思恬，一同接受本地媒体访问。

影片近日在第37届新加坡国际电影节（SGIFF）斩获最佳亚洲剧情片大奖。过去一年征战鹿特丹、香港、上海、乌迪内及多伦多等国际电影节获多奖，洪玉桔很开心《泡》终于“回家”与新加坡观众见面。这部诚意满满的本地电影，同时入围第63届金马奖三项大奖，王宣静继2003年《跑吧！孩子》郑智允后，本地再夺最佳新演员的机会颇高。

黄思恬（左起）、数码发展及新闻部兼保健卫生部高级政务部长陈杰豪、总统夫人珍一藤木、导演洪玉桔，和两名童星王宣静及王雪萁（前排左右）在红毯上聊天。（曾坤顺摄）

等待王宣静成长为17岁少女和40岁少妇

《泡》以孩童视角展开，讲述1990年代家庭遭遇破碎与创伤的故事，是洪玉桔亲身的童年故事缩影。电影筹拍超过10年，洪玉桔和剧组及两名童星也建立了深厚情感。

导演在记者会上透露，她计划将《泡》打造成横跨数十年的“三部曲”。洪玉桔说：“我的三部曲和陈哲艺‘成长三部曲’不同，他用了同样演员拍三个独立故事，我的则是延续的；等王宣静成长为17岁的少女时，顺应她的人生阶段，拍摄第二部，到她40岁变少妇时，我就可以拍第三部了，哈哈。”

不让童星心理留阴影

由于电影涉及破碎家庭、情绪勒索及弃养等浓烈情感戏份，如何保护童星的心灵，确保她们不会产生心理阴影，也是关注焦点。

记者会上，两名童星其实对三年前拍摄的细节，无法记得太多，下戏之后就能马上恢复童真。洪玉桔则分享了主创团队的“护童”拍摄法门。

导演洪玉桔（右）和两个童星王宣静（中）及王雪萁私下感情深厚。（曾坤顺摄）

“我们在正式开拍前，安排了长达一个月的深度工作坊。在马来西亚拍摄期间，团队也经常带孩子们去吃麦当劳，通过生活中的陪伴拉近距离，建立起像家人般的信任。我们也不断跟她们强调拍戏和真实是不同的。”

在拍摄现场，导演与演员们尽量避免给孩子施加压力，很多戏份采用即兴发挥的方式完成，尽量顺应孩子们的自然反应取镜。剧组将孩子的心理健康放在首位，确保她们明白这只是在玩游戏与表演，不让负面情绪留在她们心里。

拍骂戏黄思恬感心痛 离场喘气落泪

在片中饰演妈妈的黄思恬首登大银幕，也第一次挑战母亲角色，她表示电影拍摄是个很难忘的体验。《泡》故事发生在1994年而自己正是在那一年出世，觉得是一种命运的“召唤”。能够走出舒适圈与童星一同学习，也让黄思恬得到不少启发。

《泡泡糖女孩》主创团队和本地媒体面对面。（曾坤顺摄）

“两个小朋友无表演经验但展现出最真诚、纯粹且毫无伪装的演绎，我入行那么多年，小朋友的表演提醒我去重温这种最原始的情感表现。”不过，片中部分对小孩较严厉的骂戏，却让黄思恬拍得很心碎，甚至一度需要到一旁透气落泪，因她对角色感同身受“没有任何孩子应该承受这种压力”。

看导演爸爸帅照 谢俊峰秒懂怎么演

饰演爸爸的谢俊峰则表示，自己同样是1990年代出生的孩子，片中的父亲表面疏离，其实内心深处十分关爱孩子，只是当时生活逼人，为了生存才做出错误的决定。

谢俊峰在揣摩这个爸爸角色时，刚好看到导演秀出自己爸爸的帅照，让他立马懂得该怎么演这个人物。

不少艺人如林伟文（后排左一）、杨言（后排左三）、林友明（前排左一）、杨雁雁（前排左二）和林咏谊（前排右三）等出席首映会。（曾坤顺摄）

他也补充：“影片深刻剖析了‘代际创伤’（Transgenerational Trauma）的影响，引人深思父母辈的创伤，其实无形中会传递到下一代，现代人有责任思考是否要终止重复这样的创伤。”

记者会后举行电影首映，出席贵宾包括总统夫人珍一藤木，以及数码发展及新闻部兼保健卫生部高级政务部长陈杰豪 。其他亮相艺人包括郑各评、洪慧芳、杨雁雁、林伟文 、杨言、洪爱玲和林友明等。

《泡泡糖女孩》将在11月19日于新加坡上映。 《联合早报》是这部电影的指定宣传媒体。