与本地艺人陈凤玲认识25年的老友李腾，受邀亮相她自制的网络节目《煮我愿意》尝她厨艺。两人相识于维多利亚初级学院，李腾回忆当年的凤玲如同“偶像剧原型”，更首次坦言当初对女方“有好感”。

李腾上门后，给凤玲送上当年两人身穿校服的合照，也在节目中回忆当年陈凤玲是维初校园的风云人物，运动好，功课又棒，活泼开朗，像“偶像剧的原型，非常受欢迎”。他也幽默透露：“她那时很多人追，包括篮球队、足球队队长，而像我这样的人，只能在旁边吃薯条。”

有旁人突然大胆发问，李腾当年是否对凤玲有过好感？他首次承认：“好感是肯定有啊”，让凤玲惊呼：“真的假的！”但李腾也火速澄清：“好感和喜欢是两回事”，她则补充：“就是不讨厌。”

李腾也在节目上回忆至今在凤玲的人生上，做了一件对她人生轨迹有帮助的事——当年知道凤玲爱表演，很适合演艺圈，于是在得知《才华横溢出新秀》的报名延期后，就把消息告诉凤玲，还特别坐德士接她去报名。“地方偏僻，我怕凤玲不懂怎么去。”

炮制校园美食 连徐鸣杰都未尝过

陈凤玲在《煮我愿意》视频系列中亲自下厨，每集邀请不同嘉宾分享人生经历。老友李腾是第二期嘉宾，她特地炮制当年在维初校园食堂享有高人气、李腾爱吃的鸡排沙拉，希望勾起初院时的回忆，还透露连徐鸣杰都没尝过。

凤玲在节目上说，虽然两人不常联络，而且在不同时期入行，但遇到他总有熟悉感，而且近期李腾晋升人父，生活有了变化，想和老友叙叙旧。

此外，节目组问凤玲，会用哪一道菜来形容李腾？她选了陈皮八宝粥。“老公（鸣杰）喜欢吃八宝粥，每次看到他挖出许多食材来，觉得李腾也一样多料，但又有自己独特的风格。”

开心见陈凤玲越来越放松

李腾在节目播出后，接受《新明日报》记者采访时说，这次上凤玲家，是个有趣体验。因为节目没彩排，他也好奇凤玲会问什么，“我秉着开放心态，就像两个老朋友在对话，感觉很真”。

谈到两人的友谊，他忆述彼此虽然就读同一间初院，但念不同班，后来参加毕业晚会才熟络。由于两人在晚会上都有演出，因此有了交流，发现彼此都对演艺圈有兴趣。“我之后和凤玲一同参加吉他课、面试模特儿经纪公司等。”

问他这几年凤玲的变化，他透露，凤玲以前刚比完《才华》如同一张白纸，没有人脉，会给自己很大的压力，有防火墙。但这几年他觉得凤玲越来越放松，能展现自我，很为她感到开心。

吃太太月子餐 体重飙到人生最高峰

李腾在节目中提到自己去年体重飙到人生最高峰的84公斤，一度胖到看不到下巴，体脂肪高达24%，差点得三高，简直吓坏。他也在IG写道增胖原因：“因为陪Gina（太太） 一起吃月子餐。越吃越开心！ 结果一发不可收拾！”

他告诉记者，太太当时说他肚子的肉可捏出波浪，问他要不要减肥。“变太重的确容易累。带娃也辛苦。”

记者问他如何减轻体重，他说，以食物热量来计算，要控制饮食，不要吃甜油炸的食物，减少吃宵夜。