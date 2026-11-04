本地资深艺人周初明，星期二（11月3日）宣布告别36年舞台生涯，众人纷纷送上祝福。陈秀丽、周崇庆表示第一部戏即与周初明结缘，合作多次的陈秀环更直言初明永远是她最好的搭档。

曾在90年代和周初明合作《金牌师爷》和《再战封神榜》的陈秀环，2018年复出后的第一部戏《五零高手》，即与对方再续前缘演一对夫妻。她接受《新明日报》访问时说，对于周初明离巢一事并不感到太震惊。她认为，每个人在人生不同阶段，都可能想尝试不同的事，或有其他计划与梦想，相信初明也有自己的考量和优先事项。

她说：“我觉得初明永远是我最好的搭档，因为我们合作演过很多戏。这些年来，他一直都非常努力。也祝福他接下来能够追求自己的梦想，继续保持健康、喜乐，生活幸福美满。”

曾和周初明合作剧集《不老传说》的陈秀丽，回复《新明日报》说，听闻周初明将告别演艺生涯，心中感慨万千。

“当年《不老传说》是我的第一部戏，他细心、不厌其烦，一遍又一遍教我演戏，要真心、真看、真感觉。拍戏时，每次要面对面跟他说台词，会挡到他的镜头，挡他的灯，演技挫会吃螺丝，他还是耐心指点我，感恩。”

她也记得监制袁再显曾说，《不老传说》只拍了第一世和第二世，第三世留有悬念，盼有机会开拍续集。“虽然遗憾没能续上，但世事自有安排，各有因缘，各蒙恩典，每个人都领受上帝不同的祝福。”

陈秀丽也感恩周初明36载深耕演艺圈，“一个个鲜活角色陪伴无数观众成长。岁月如歌，功不唐捐”，并祝福初明往后身体健康，前路似锦，开启人生崭新篇章，平安喜乐。“也随时欢迎回来客串、教学，新加坡娱乐圈是你家，随时回来贡献才华。”

从‘老爸’到生意伙伴

和陈秀丽相同，本地艺人周崇庆的首部电视剧《锦绣前程》，就是与“老爸”（周初明）合作。当时两人在剧中饰演一对好朋友，不过后来合作的机会较少，最后一次一起拍戏，已是十多年前的长寿剧《118》。“在《118》里，初明是我老爸，从那个时候开始，我就很习惯这样称呼他。”

周崇庆回忆，当年他们一起拍摄了三年多的《118》，后来也曾携手经营美食生意。不过，由于他跑去读书，因此选择退出生意。尽管如此，他强调：“我一直和老爸保持友好关系。”

周崇庆认为，初明是一名很有才华的艺人，拥有许多深入民心的代表角色，“很厉害”。他说：“很多人能有一个代表角色，已经觉得很满足了，但初明却有许多代表角色，像《最后一个大侠》、《敢敢做个开心人》里的阿Bee，以及《再战封神榜》里的火神等。”

最后，周崇庆也祝福初明，希望他接下来继续保持健康、快乐，并说：“好好享受生活。”

同样在《锦绣前程》与周初明合作的本地资深艺人陈澍城透露，该剧是他与初明合作过的多部作品中，令他印象最深刻的一部，当时初明在剧中饰演他的儿子。

他回忆说：“戏里有一场救火戏，我的右手不慎被火烧伤，因此对这部戏特别印象深刻。”

对于初明离巢一事，陈澍城表示尊重他的决定，并送上祝福：“祝福他身体健康，事业及各方面一切顺利。”

生意伙伴Miss Tam Chiak：大哥做事都经过仔细考虑

与周初明有生意往来的美食博主Miss Tam Chiak（欧倩慧）受访时透露，她一直称初明为“大哥”，因为在生意上，他确实像一位大哥，不仅给予大力支持，也始终陪伴在旁。

“对我来说，他从来不只是一名演员。”

她说，这几年来与初明一起经营咖啡店，他把大部分时间和精力都投入餐饮业。即使没有拍戏，他基本上也都在忙着餐饮生意，付出了不少心血。他也会不时与她一起拍摄宣传视频，每次开会更一定会出席。

谈及初明离巢一事，她说：“大哥做任何事都有分寸，也会经过仔细考虑。或许在这个阶段，他想把更多心思放在餐饮业上。最重要的还是身体健康。”

网友难忘经典角色纷纷祝福

周初明36年拍过无数脍炙人口的作品，包括《昆仑奴》、《潮州家族》、《敢敢做个开心人》、《琼园咖啡香》、《不老传说》等。

不少网民留言，称是看着他的戏长大的，表示“他是我的第一个偶像”、“谢谢你曾出现在我们的青春里”、“演活了所有角色”等。也有网民感性写下：“告不告别其实都无所谓，因为周初明给予大家的回忆是永远的，他的Ah Bee已深入人心，祝福他前程似锦，安康幸福”。