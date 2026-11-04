台湾名嘴陶晶莹的17岁儿子李悟在新加坡求学，家里曾因她漏缴水电费而停电。《联合早报》11月4日下午与陶晶莹做访问时问起这件乌龙事，电话另一端的她忍俊不禁，说：“真的太好笑了，因为我一直在找账单但找不到，也不知道怎么缴，没有想到就直接断电了。”

陶晶莹透露，断电后邻居先帮她缴费，她再把钱转给对方。后来儿子搬到宿舍住，她也就无需烦恼缴电费的事。

陶晶莹目前和儿子一样，也在本地求学，攻读新加坡国立大学的中文EMBA课程，所以台湾和新加坡两地跑，每隔一个月会在本地上课两个星期。

身兼家庭、事业和课业，她确保自己精力充沛的秘诀是保持营养均衡和睡眠充足。她觉得目前还能应付忙碌的生活，但风趣地说：“现在老到有一种豁免权，就是可以装白痴。”

她将在11月5日的“那些年的歌3”演唱会重拾歌手身份，连同李翊君、游鸿明、赵咏华、王馨平、张镐哲、马毓芬和王瑞瑜带来经典好歌。届时，儿子会是座上嘉宾，她期待演出结束后跟儿子一起吃他喜欢的汉堡包。

陶晶莹说，17岁的儿子依然愿意跟她手牵手上街，20岁女儿则像闺蜜会听她聊心事。不过，她在家里的最佳听众是家中爱犬，“因为我会跟狗讲很多话，老公拍戏回家都太累，直接昏倒睡觉。”

老公李李仁（左图）拍完戏回家就睡觉，陶晶莹说自己的最佳听众是家中爱犬。（取自陶晶莹脸书）

重返校园痛并快乐着

时隔36年重返校园，陶晶莹告诉早报，开课以后反复问自己为什么要来念书。

她苦笑说：“因为太累了，太有压力了，重点是要考试。我觉得国大的规定还蛮严的，我本来听江湖传说，其他的（课程）好像就是去喝酒交朋友，结果不是这样。课要上好上满（意指不浪费、充分把握），而且出席率要75%，考试一定要参加。这真的吓到我了，但是学到很多，真的很开心。”

上课第一天学会计学，她一个头两个大。“第一天我听不懂诶，第二天好像懂，第三天复习又不懂，第四天考试前，老师给的总复习我全懂了，所以考试应该可以考到90分以上吧。”

班上同学卧虎藏龙，陶晶莹遇到一名台湾上市公司的老板，得到投资贴士，买股票获利一笔，并用来还自己的学费。自2018年推出《谢谢 陶晶莹》专辑后未有新作的她说：“股票再赚钱之后，我就会拿来投资自己的专辑。”

靠长相防AI威胁

AI全面渗透娱乐行业，但陶晶莹不怕被威胁，因为她入行以来就不是走典型的“外貌赛道”。她幽默地说：“AI不至于想做一个像我这样长相的人嘛，所以觉得好像有豁免权。”

她之前因为广播节目做功课，看了整整两天的AI剧，发现套路大同小异，题材不外是穿越和逆袭，主角多半是霸道总裁。“看久了就不会再想看下去。”

今年追看《逐玉》和《兰香如故》的她认为：“AI人就是有一点模仿张凌赫，（样貌）有一点A一点B，看久了就没有感觉。我觉得像张凌赫跟刘学义的戏，剧本还是很重要的。就算你再帅，剧本很烂的话，其实也不容易勾住大家的心。”

给女儿打强心预防针

因广播工作关系，陶晶莹的音乐口味多元，连近期爆红的韩国新女团A2O LITE也有关注。这个九人女团的成员平均年龄15岁，最年幼的只有13岁。

如果自己的小孩未成年就要出道，陶晶莹会作何反应？她说：“我的女儿可能会走这条路，我有告诫她，现在的网暴很恐怖，我说：‘你就先累积自己的音乐制作能力，反正也不靠外表。如果还是有人批评你的外表，你的心脏要够大颗。’她有感受到啦，因为现在网暴又急又多又快。”

陶晶莹克服网上负评的妙计就是“滑过去不看”。她认为，与其看网暴内容使自己陷入沮丧，不如看一些有建设性的内容，如世界经济、政治和投资资讯。“那你就会获得更多，所以我觉得同样是一个小时，千万不要花时间内耗。”

陶晶莹（左）曾为了儿子回怼酸民。（取自陶晶莹IG）

不过，如果网暴对象是她的孩子，她就会“提关刀出征”。她今年中因为儿子的长相遭恶意批评而“出面”反击酸民。她在访问中说：“一旦我决定要战斗的话，下手绝对不会软。”

访问尾声，陶晶莹话锋一转，说：“帮我宣传一下，我很喜欢到新加坡表演，可以找我！”

《联合早报》和96.3好FM是“那些年的歌3”演唱会的指定宣传媒体。

▲“那些年的歌3”演唱会

日期：2026年11月15日（星期日）

时间：下午5时

地点：圣淘沙名胜世界会议中心

票价：$198、$168、$148、$128、$108、$88（未含手续费）

售票平台：bookmyshow.sg、fantopia.io