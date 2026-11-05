上个月中，第31届釜山国际影展把最佳演员奖颁给51岁中国女星周迅，她的参展作品是《初次尝到寂寞》。

釜山国际电影节主竞赛单元采用“不分性别的奖项设置”，所有入围男女演员共同竞争同一座最佳演员奖座，竞争激烈。由于釜山影展今年正式获得国际电影制片人协会认证，晋升为“国际A类电影节”，所以早以《如果·爱》与《李米的猜想》集齐金马奖、金鸡奖及金像奖“三金”大满贯的周迅，这次再添国际A类影展奖项，正式成为华语影坛首位“三金一A”影后。

周迅发表获奖感言：“我做演员已经30多年了，在我这个年龄段，其实感受到了生命中有非常非常多的变化……有一些可以欣然接受，有一些也很期待……但是有一些变化，是没有办法承受的悲伤。”她希望大家面对重大转变时，“有勇气，也有相信它会往好方向转变的信心”。她也感谢父母“给了我生命，也给我自由，让我成为我自己。”语毕忍不住哽咽落泪。

国内媒体和网民反应冷淡

周迅获得釜山影后，但中国媒体与网民反应并不热烈。（互联网）

周迅这次再创事业高峰，这座奖项无疑是对她30年来坚持参与文艺电影，以及深厚表演实力的有力认证。她的影星好友如陈坤、辛芷蕾、舒淇等纷纷送上祝贺。

不过，也有中国娱乐圈观察员“孤烟”指出：“中国电影走出去太难了，中国电影人在海外拿奖更难，周迅釜山电影节获奖，本应得到网友的认可和祝福，可是内娱（指中国娱乐圈）的反应实在太‘冷’了。”并举例“周迅得影后”在当天的微博热搜排第46位，遥遥落后于“黄子韬和徐艺洋生理期的私密细节”，再往下“赵丽颖生日照”上了热搜、“虞书欣一整天只吃一块面包”上了热搜，甚至“肖战站姐抢票”。

孤烟感叹，和媒体争相报道国内百花、飞天等奖项不同，周迅获影后国内媒体差不多“集体失声”，新浪网站转发了周迅的现场感言，截至发稿只有86个转发和34则评论。

行业挂钩流量炒作不健康

获奖无数的周迅集齐金马奖、金鸡奖及金像奖“三金”大满贯，再添国际A类影展奖项，正式成为华语影坛首位“三金一A”影后。（互联网）

孤烟指出，釜山是亚洲唯一得到最高奖项就自动获得角逐奥斯卡最佳国际影片奖资格的电影节，是否国内对它还不熟悉，还是周迅过气了？

曾经凭电视剧《人间四月天》《大明宫词》《如懿传》、电影《夜宴》《画皮》电影等当过“国民女星”的周迅，近年都专注拍摄小成本文艺片，在中国国内的声量也越来越小。

孤烟也感叹中国的行业生态不健康：“热搜早就和自然流量无关，正面难上负面难控，如果不买流量，不合作，没有强大的后援团做数据，想占据热搜高位比登天还难，于是热搜逐步成了“充值”和炒作的舆论场，特别是文娱领域失真严重，偏偏热搜和流量，又是考量明星商业价值的重要指标。”周迅在这种情况下作品减产，商务代言也走下坡路，如今寥寥无几，恐怕釜山影展奖项能传递给周迅的含金量也难以乐观。

辛芷蕾困境一样也不一样

威尼斯影后辛芷蕾爆冷不入围金鸡奖最佳女主角五强。（互联网）

这两年得国际大奖的女星还有“威尼斯影后”辛芷蕾，但国际的肯定似乎没有给她带来更多片约。她的困境仿佛跟周迅一样，但又不太一样。

事缘金鸡奖入围名单稍早前公布，辛芷蕾竟然落选最佳女主角，让许多网民大喊离谱。

2025年9月，辛芷蕾凭《日掛中天》获得第82届威尼斯影展影后。她是继巩俐之后第二位威尼斯华人影后，也是第一个80后的“欧洲三大”影后。那她为什么连入围的机会都没有？一个刚得欧洲三大影展之一的影后，在国内最高电影奖里连五个入围席位都挤不进去，而观众赛前的预测名单里，几乎人人都押她拿下影后。结果名单一出来，人没了，全网炸锅，但没有答案。