61届台湾金钟奖戏剧类颁奖典礼10月26日揭晓成绩，80岁的资深演员秦汉凭《忘了我记得》夺得迷你剧集／电视电影男主角奖，收获演艺生涯首座金钟奖，让不少观众直呼“姜还是老的辣”！

《联合早报》之前发起投票，选出虽然没有新作品，却还是被观众惦记的男星。其实不只是男神，演艺圈也有不少女神让观众心心念念。以下四位演员，你希望再看到谁回归银幕演绎新作？

林青霞

林青霞每每出席活动，都会成为外界焦点。（取自林青霞微博）

刚在11月3日迎来72岁生日的林青霞拍过百部电影，曾两获金马影后，从1970年代到今天红逾半世纪，无论票房与地位都堪称一代女星。1994年，她在事业如日中天的时候，选择嫁给香港富商邢李㷧，淡出演艺圈超过20年，直到2015年才逐渐回到聚光灯下，参加综艺节目录制、出席讲座等。

虽然息影多年，但她仍是公认的“大美人”，每每出席活动，都会成为外界焦点。如果她点头接戏，你认为哪些角色适合气质从容优雅的她呢？

钟楚红

钟楚红这些年来过着惬意生活。（取自钟楚红微博）

香港一代女神钟楚红淡出影坛多年，一直过着惬意生活，爬山、赏花，约朋友见面饮茶。不过在过去几年里，她仍不时出席各种活动，近来也活跃于社媒。2024年，她拍摄染发产品广告，请到《情书》名导岩井俊二执导，张叔平负责造型设计。

钟楚红今年6月出席活动时被问及是否有打算复出拍戏，她回答说：“我已经这么久没拍戏了，所以其实也没有这个打算，但我真的很欣赏香港最近电影圈这么蓬勃，有这么多新的电影人、创作人，我觉得香港本来就有很好的创作DNA，我看到电影产业这么成熟，演员们又这么优秀，编剧和导演都让我非常感动，我希望这个DNA可以一直传承下去，因为香港曾经是东方好莱坞。”看来短期内，只好先重温红姑的旧作了！

王祖贤

王祖贤开通社媒，与好久不见的粉丝互动。（取自王祖贤小红书）

凭《倩女幽魂》中“聂小倩”一角深入民心的王祖贤，于2004年主演电影《美丽上海》后，正式告别影坛，移居加拿大温哥华，过着深居简出的生活。

去年初，她在社媒发文“好久不见”，重返大众视野，近期也因喜欢玩手游，授权自己的AI形象给手游公司，希望以另一种方式接触年轻人。至于复出演戏或参与综艺，她今年9月做客中国大陆艺人李诞的节目《互相关注》时说：“缘分还没到，我也做不到。”如今看来，影迷们也只好“佛系”等待缘分的到来了。

张曼玉

张曼玉常在社媒分享她的慢生活。（取自张曼玉小红书）

张曼玉是“含金量最高”的亚洲女演员，在活跃于影坛的20年期间，五度斩获香港金像奖影后、四度摘下金马奖最佳女主角；更凭借《阮玲玉》《清洁》在柏林影展与康城影展荣登双料影后，获奖纪录至今无人能超越。

即使息影多年，她的生活依旧过得精彩。除了在法国波尔多打造属于自己的“梦想花园”，长居香港的她，近年更化身“城市农夫”，经营起小红书，热衷与粉丝分享慢活日常。想念她的粉丝，至少还能看看社媒，看看女神最近都在生活中忙些扮演什么角色。

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