电台UFM100.3傍晚班节目《啦啦啦4到8》DJ马鸿裕，近期开始在IG、脸书和小红书等社媒平台推出自制视频，利用一两分钟的时间介绍新歌、幕后故事与歌词意涵。日前，他在第二支视频中介绍梁咏琪的《温柔的存在》，没想到竟在小红书上“钓”出本尊亲自留言回应。

马鸿裕接受《联合早报》访问时透露，每周一至五傍晚6时50分会推出固定的单元“音乐大风吹”，负责星期一、三、五时段的他，主要从歌曲延伸畅聊歌词背后的意义。“老大（DJ黄文鸿）觉得这个单元可以发展成视频，我刚好也想尝试做一些社媒内容，在他的建议下开始边做边学。”

目前马鸿裕计划每两周推出一则视频，选曲以歌词富深意的新歌为主，于9月中旬推出的首支视频聚焦的是李佳薇的《甲乙丙丁》。他说，歌中一句“再赔上这一条烂命”引起热议，部分网民认为这句词毁了整首歌，但他却觉得这很贴近歌手演绎时的心境，于是便收集各方观点，汇总做成了第一支视频。

从找资料、拍摄到剪辑，全由马鸿裕一手包办，他说，这个过程其实相当耗时。除了前期要上网搜集网民意见和歌词相关资料，追求完美的他在第一次拍摄时，总觉得不够满意。别看成品仅有短短两分钟，单是拍摄就花了四五个小时。在后期制作部分，他还加入了MV画面和特效等，剪辑又另外耗费两天时间。

但马鸿裕的用心被歌手看到了。他在第二支视频中介绍梁咏琪的《温柔的存在》，并将其与旧作《火花》做对比，没想到引来梁咏琪在视频底下留言：“真的有仔细在感受这两首歌耶！感动！”

他表示，起初以为留言的是梁咏琪的粉丝专页账号，点进去发现是本尊时感到受宠若惊，这也给了他继续做下去的动力，“我觉得她的人好好，竟然会亲自留言！”

有歌手梦愿自费出单曲

日前在UFM100.3欢庆25周年的空中特备企划“真心话”中，黄文鸿透露马鸿裕一直想当歌手，并抛出难题：若有唱片公司相中并愿意送他出国受训，但前提是得放弃电台工作，他会如何抉择？当时，马鸿裕表示若必须二选一，他会选择继续当DJ。

他受访时进一步表示，虽然之前曾参加歌唱比赛，但自己似乎是在当DJ之后才越来越喜欢唱歌。不过他也坦言：“喜欢归喜欢，它可能还没办法让我当饭吃。如果未来有机会，也可以自掏腰包出首单曲，让自己圆一下梦……当歌手就当做兴趣。”好在电台工作仍让他有不少一展歌喉的机会，他笑说10月初在“U选1000”终极倒数活动上就唱得很过瘾，“结束之后有种意犹未尽的感觉。”

他透露，目前也在往词曲创作的方向努力，但坦言还没有太大的信心，“尤其我在制作视频、做功课时，对歌词有小小研究。有时觉得有些歌词写得很美、很有深度，我现在还没有那个信心。”