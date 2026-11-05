哥斯拉-0.0

Godzilla Minus Zero（PG13）

135分钟

★★★★

故事

战争让日本归零，哥斯拉则将一切拖入负数深渊。故事来到两年后，人们仍在苦难中挣扎，努力重建家园，一点点找回日常。然而，来之不易的平静还未坐稳，新的威胁便骤然降临，再度击碎刚萌生的希望。日语对白，附中英文字幕。

影评

先祝一位72岁的“老人家”生日快乐！它年过古稀，仍老当益壮，一声怒吼，整座城市都得看它脸色——说的是“哥中之哥”哥斯拉（见到它，记得恭恭敬敬喊声“哥”，免得它一脚下来把你踩扁）。

1954年11月3日，第一部《哥斯拉》电影在日本公映，这一天也成了它的官方生日。看完新作《哥斯拉-0.0》的当晚，又打开串流平台重温前作《哥斯拉-1.0》。两部电影的故事一脉相承，前作中哥斯拉“瓦解”后留下的悬念，主要人物命运的余波，都在新作中有了回响。

以战后日本为背景的《-0.0》，在人类应对巨兽威胁的过程中，埋下“螳螂捕蝉，黄雀在后”的变数，也抛出一道道关乎道义的选择题。巨兽肆虐之余，电影追问：人要如何打破灾难的循环，不让人间一次次沦为炼狱？这些思考随着剧情展开，让电影的分量不止于满城狼藉的视觉画面。

神木隆之介继《哥斯拉-1.0》后，再当《哥斯拉-0.0》主角。（嘉华院线提供）

两年前的《-1.0》在第96届奥斯卡金像奖上击败多部好莱坞大片，捧走最佳视觉效果奖，可惜当时没在新加坡的大银幕上映，直接登上串流平台。

赋予科幻世界铁灰色质感

视觉效果出色的电影不少，有的“匠气”过盛，但《-1.0》和《-0.0》胜在为科幻世界赋予铁灰色的质感，让巨兽与灾难都有了实实在在的感觉。

续集延续前作的叙事方式，在巨兽电影中，以人物情感推动故事。神木隆之介（Ryunosuke Kamiki）与滨边美波（Minami Hamabe）回归饰演敷岛浩一与典子，敷岛一家仍是电影的情感核心。两个角色共同抚养与他们没有血缘关系的明子，如今已是四五岁的孩子。有趣的是，《-1.0》的童星永谷咲绫，这次继续饰演明子。

其他回归演员包括饰演大型灾害对策事务局局长的吉冈秀隆（Hidetaka Yoshioka），以及分别饰演敷岛邻居、船长和水手的安藤樱（Sakura Ando）、佐佐木藏之介（Kuranosuke Sasaki）与山田裕贵（Yuki Yamada）。新加入的田中泯（Min Tanaka）和长泽雅美（Masami Nagasawa），则分别诠释饱受战争创伤的生物学家与精通气象预测的天才。他们当中，有人会猝不及防地“领便当”。至于是谁，留待观众进戏院揭晓。

续集缘起与细节追求

拍摄《-1.0》时，团队原本无意制作续集。转折出现在2023年5月，电影在公映前为制作团队及“哥斯拉东家”东宝公司内部人员举行试映，结果反应热烈，让导演山崎贵（Takashi Yamazaki）与团队萌生了拍摄续集的念头。一个月后，山崎贵便交出四五页的故事大纲，如今《-0.0》的核心元素，当时已见雏形。随着前作在日本公映后获得观众热烈支持，续集计划正式拍板，并在2025年8月至12月拍摄。

银座地标建筑的屋顶经实地测量，按原尺寸搭景重现。（嘉华院线提供）

延续前作对真实感的追求，新片中的战斗机以实体道具打造，银座地标建筑的屋顶则经实地测量，按原尺寸搭景重现。这份讲究不只在看得见的地方，团队还研究建筑外墙的材质，连声波碰撞墙面的反射视觉效果，力求逼真。

《-0.0》也是首部以“Filmed For IMAX”（为IMAX银幕拍摄）规格打造的日本电影，新加坡观众也能在IMAX影厅观赏电影。