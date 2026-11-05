失乐园

Paradise Lost（PG13）

101分钟

★★★

故事：悲痛的单亲妈妈素英（金贤珠Kim Hyun-joo饰）失去儿子后，一直通过AI程序与“纯真虚拟儿子”共同生活，借此抚慰创伤。岂料九年后的某一天，当年失踪、如今已长大的儿子善宇（裴贤圣Bae Hyun-sung饰）突然奇迹般地活着回家。然而，和纯真完美的虚拟儿子相比，有血有肉的善宇却透着谜团，性格阴沉暗黑又陌生，这让素英陷入了母爱天职与惊悚恐惧交织的抉择中。韩语对白，附中英文字幕。

裴贤圣扮演“死”而复生的儿子，阴沉暗黑让人不寒而栗。（邵氏机构提供）

短评：《尸杀列车》（Train To Busan）和《尸杀禁区》（Colony）等卖座活尸惊悚片导演延尚昊（Yeon Sang-ho），打造暗黑心理惊悚新作《失》，保持一贯拉紧观众神经线的功力。这次没有鬼怪活尸，玩的是心魔。

导演将镜头对准AI时代下的亲情、记忆与母亲身份认同，提出疑问：当高科技已能够抚平创伤，人们究竟会选择耽溺于永恒不变但完美的虚拟幻想，还是勇敢面对残酷而破碎的人类现实？母爱在记忆与现实中来回拉扯，看得心疼。金贤珠与裴贤圣之间对弈的戏很精彩，把变异扭曲母子关系里，矛盾又纠结的心理拉锯展现得很到位。

影片灵感源自导演母亲写的三页纸故事，仅以区区5亿韩元（约47万新元）的微预算，在14天里完成拍摄，打造出一部氛围冷冽，同时具戏剧张力与思辨色彩的惊悚作品。而且《失》版权早早全球预售至118个国家地区，已经妥妥回本，打破过去韩国大片“百亿韩元制作费加高片酬大咖”才能吸睛、吸金的铁律。罗泓轸（Na Hong-jin）近期执导的科幻巨片《希望：末日血战》（Hope）挥霍700亿韩元（约6700万新元）天价制作费，搞了近个月，全球票房虽然有4561万美元（约5843万新元）还是亏大本，这些血淋淋数字摆在《失》面前，真的可以让《希》直接撞墙了。

戴帽子的猫

The Cat in the Hat（PG）

107分钟

期待指数★★★

2026年由华纳兄弟出品的《戴帽子的猫》并不是对儿童作家苏斯博士（Dr. Seuss）1957年原著绘本的忠实翻拍，而是选择保留核心角色，并将原著的世界观拓展，并注入现代化元素，希望能同时吸引各年龄层观众。

苏斯博士这部简字原著《戴帽子的猫》，应该是最难搬上大银幕的作品。（华纳兄弟提供）

原著绘本主要面向年幼儿童，故事仅仅由1600多字233个精心设计的独特词汇构成，苏斯博士当年花了九个月的时间来创作和建构这本书，要在如此严苛的限制底下，打造有趣的故事实非常困难，当时更被不少书评人评价为儿童文学界的“工程奇迹”。

2026年的电影则普遍上被影评人评价为一部“结合了皮克斯动画工作室（Pixar）与漫威式奇幻冒险”的动画大片。我不知道你们，但苏斯博士这部原著的精髓就是留白，它很大程度开启了孩子们的想象力，天马行空自由填充。在如今视觉感官爬头的世代，把故事摆出台面“画出肠”虽然很酷炫，不知是否反而剥夺了孩子们动脑发挥创造力的机会。英语对白，附中英文字幕。

有时之地

The Land Of Sometimes（PG）

94分钟

期待指数★★★

学校假期来临之际，动画纷纷出笼。英国动画片《有》讲述圣诞前夜，双胞胎阿尔菲和艾莉丝发现了一块神奇的许愿手表，并被许愿收集者带到充满音乐与魔幻的“有时之地”，在那里他们了解到许愿必有后果，也领略了家的力量。

《有时之地》色彩斑斓，但故事剧情简单，比较适合幼童观赏。（邵氏机构提供）

影片配音阵容堪称豪华，Ewan McGregor（埃旺麦格雷戈尔）、Helena Bonham Carter（海伦娜宝汉卡特）等大咖入列，可惜故事平庸单一无新意。不过，它胜在成功打造色彩斑斓的声乐梦境，很适合幼儿沉浸其中，对现在超过10岁就“媒体早熟”的孩子来说，或许会觉得太幼稚。英语对白，不附字幕。