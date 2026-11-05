权怡凤上网订购新疆旅游豪华团配套，但旅程下来发现货不对板。上网订团多少有些冒险，找不到人投诉。时代进步，聪明的人专找消费者弱点欺骗。——Lum KT（早报娱乐IG留言）

应该要举报旅行社，不让别人再上当。我们6月上旬也去了新疆，10天9晚6000人民币（约1150新元），整体上还不错，住宿不算差，六人一辆车，要上厕所提前说就可以了。我们也是在网上预订，但是向正规的旅行社订购，提前说好纯玩无购物。——diana.qin（早报娱乐IG留言）

我去了新疆三次，从没遇上权怡凤说的那些情形，估计是贪便宜才会遇上。但是景区、加油站以外的一些地方的卫生条件，确实不是我们能适应的。——Ang Zhao Hu I（早报娱乐脸书留言）

在中国大城市自由行还可以。若是去比较偏远的地方，还是透过自己国家的旅行社安排比较妥当。——Miao Xiang Joanne Chew（早报娱乐脸书留言）

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