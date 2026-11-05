（香港讯）66岁的影后惠英红在影坛屡获殊荣，并曾凭剧集《铁探》夺得香港无线视后，但演艺路上同样尝尽人情冷暖。她近日接受中国大陆节目《热浪之外2026》的访谈，忆述约2005年事业陷入低谷时，某次重返无线拍剧，却遭发型师出言羞辱，委屈得泪流不止，连妆也上不了。

惠英红与主持人陈鲁豫对谈时透露，当年回到无线拍剧，担任的是第三女主角。她说：“他们叫‘十八线’嘛，其实也不是真的十八线，就是第三女主角（的意思）。”

有一次，剧组安排演员乘搭同一辆巴士外出宣传，主要演员优先获安排化妆、做发型，她则依序等候。眼见其他演员陆续完成造型上车，制作助理也打电话到化妆间催促出发，她却连假发套都还没戴好。

惠英红说，当时几名发型师仍在嗑瓜子、看报纸和聊天，她只好开口求助：“麻烦你，因为要戴假头套，赶紧帮帮忙，出车了。”没想到，对方竟嚣张地反问：“你是谁啊？你是主角吗？”

惠英红在影坛屡获殊荣，早在1980年代初便已获金像奖影后肯定。（取自惠英红IG）

这句话令她既难堪又委屈，她当时心想：“我当主角的时候，你都不知道在哪！”主持人鲁豫听后也替她抱不平，直斥对方无礼、有眼不识泰山，毕竟惠英红早在1980年代初便已获金像奖影后，是圈中资深演员。

惠英红继而说，当时一名主管上前解围，一边安抚她，一边帮她戴上假发套，但她的眼泪始终止不住。

“那个妆基本上是没办法打到脸上，眼泪没办法停下来，就像开了水龙头，一直哗哗哗地流。”

这段经历引起不少网民共鸣，有人心疼惠英红曾受这样的委屈，也有人感叹娱乐圈“跟红顶白”（香港俚语，常用来形容趋炎附势、势利眼的处世态度和生存现象），演员即使曾站上高峰，跌入低谷时仍难免遭遇冷眼。