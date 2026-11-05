（综合讯）韩国女团Blackpink成员Lisa早前疑似被拍到与有“泰版车银优”之称的泰国男星Blue Pongtiwat挽手漫步英国伦敦街头，再度引发恋情揣测。Blue近日出席活动时回应绯闻，强调自己“百分之百单身”，并称两人只是姐弟关系，还笑着公开征友：“大家可以追我，真的不难追！”

2026年9月，有网民疑似拍到Lisa与Blue在英国伦敦街头同行。画面中，一名被指是29岁Lisa的女子挽着黑衣男子的手臂，男方则被指是小她三岁的Blue。双方尚未就此回应。过去一年，Lisa和Blue曾多次被拍到在泰国、香港及日本同行，也传出曾出席彼此家人的生日聚会，关系因此备受关注。

2026年9月，有网民疑似拍到Lisa与Blue在伦敦街头同行。（互联网）

面对绯闻，Blue近日在泰国出席活动时大方回应说：“我是百分之百单身！”他对着镜头比出爱心手势，笑说：“大家可以追求我，真的可以追哦！我不难追的！”

对于频频因Lisa登上娱乐新闻，Blue坦言有留意网上的讨论，但没有因此感到困扰。他说，近期正专注筹备歌曲，与工作团队投入音乐工作，生活并未因外界关注而有所改变。

谈及与Lisa如何认识，Blue透露，两人有共同的朋友圈，自然在聚会中熟络起来。他向来以平常心与大家相处，朋友私下也不会拿绯闻开他的玩笑。至于是否有机会从朋友发展成恋人，他则强调，两人只是单纯的“姐弟关系”，否认外界的恋爱猜测。

Lisa的感情生活一直备受关注，此前曾与LVMH集团掌舵人之子Frederic Arnault（弗雷德里克阿尔诺）传出恋情。不过，男方缺席她的29岁生日聚会，加上她受访时曾吐露心声，指自己往往是感情中“被伤透心的那一方”，让分手传言甚嚣尘上。