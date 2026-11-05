（本地讯）“我们是不是该检讨检讨？”37岁的新加坡演员徐彬与妻子王仪菲迎来结婚九周年，他日前在社媒向妻子抛出这句话，原来是感叹当了爸爸妈妈后，两人的单独合照越来越少，手机里满满都是孩子的照片。

11月3日是夫妻俩的结婚纪念日。徐彬发文回顾九年婚姻，感叹两人从当初的“小年轻”，走到如今儿子都已上小学，生活也从二人世界变成了一家四口。

他坦言，夫妻一路走来，有开心、有争吵，也经历过风风雨雨。随着身份转变，责任多了，生活重心也逐渐围绕着孩子转，“自从有了孩子之后，我们两个人单独的合照好像越来越少了。手机里满满的都是孩子的照片，记录着他们的成长，却好像少了很多属于我们两个人的回忆。”

因此，他幽默喊话妻子，要一起“检讨检讨”，以后多拍一些两人的合照，更甜蜜写道：“毕竟，在成为爸爸妈妈之前，我们也是彼此最重要的人。”

徐彬也感谢妻子九年来的陪伴，以及两人共同建立的温暖家庭，期许未来继续携手努力，陪伴孩子长大的同时，也别忘了记录属于夫妻俩的时光。

王仪菲（左）日前迎来36岁生日，她在社媒发文，坦言过去一年经历了一些波折，但庆幸有家人的爱相伴。（取自徐彬IG）

回顾两人的感情，徐彬2017年10月9日突然在社媒宣布婚讯，隔天在所属经纪公司的活动上接受本地媒体访问，透露已与王仪菲低调交往三年。

当时的徐彬已是本地当红电视小生。被问及是否担心公开恋情影响事业，他曾表示，如今的粉丝更宽容，其他本地艺人公开恋情时，也大多获得粉丝祝福。

徐彬与王仪菲在朋友的生日会上相识，他主动上前搭讪，成功取得她的电话号码，两人随后逐渐发展成恋人；求婚当天，他在朋友协助下，提前到圣淘沙布置游艇，再向王仪菲下跪求婚。如今，两人育有8岁的儿子和5岁的女儿。

王仪菲日前也迎来36岁生日，她在社媒发文，坦言过去一年经历了一些波折，也看清了许多事，但庆幸有家人的爱相伴。

她写道：“被爱包围的感觉真好：先生疼我，还有我的两个小可爱。甩掉琐事、远离小人，断掉多余的关系，整个人都通透轻松啦。新一岁，自在温柔，甜滋滋地过日子。”