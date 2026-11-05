（台北讯）台湾台语歌后朱海君的丈夫Nono（陈宣裕）三年前卷入性侵与性骚扰风波，她的演艺事业也受到影响，工作量减少，与合作长达14年的豪记唱片合约期满后未再续约。近年生活低调的她，近日因已故“帽子歌后”凤飞飞生前录制的经典歌曲《空笑梦》以新版推出，出镜分享听歌感受。

唱片公司分享的视频中，朱海君听完歌曲后，先惊呼“我的天”，接着大赞歌曲带来丰富的听觉享受：“真的是人家说的，一首歌，多重享受。”

她形容，编曲融入许多不同元素，让她听着听着，便想收拾行李出发旅行，“听完这一首歌，好想准备33寸的旅行箱，跟着这一首《空笑梦》，跟着凤姐一起旅行、环游世界。”

朱海君随后向凤飞飞表达感谢，感念她留下珍贵的歌声，让歌迷至今仍能细细欣赏。说到动情处，她一度哽咽、眼泛泪光，并赞叹：“你把《空笑梦》神化了，就像你一样神化了。”

许久未公开露面的朱海君，在视频中气色不差，但脸颊较以往清瘦。丈夫卷入官司风波后，她减少公开活动，与唱片公司结束合作后，靠零星的商演与主持工作，持续演艺事业与维持生计。

Nono涉性侵猥亵六女，其中一案成立，依强制性交未遂判处两年六个月，全案2026年5月上诉期限届满，台湾高等检察署决定不提上诉，Nono将入监服刑；针对判决结果，朱海君未有回应。