36年演艺生涯，哪部戏最得周初明的心？哪个角色让他最爱又最恨？最难演的一部戏，又为何与他当时的身体状况交叠，让他陷入不安？

周初明（中）在1990年《才华横溢出新秀》夺冠，右为亚军李美玲，左为季军陈泰鸣。（档案照）

周初明11月3日宣布结束与新传媒的36年宾主关系，坦言没有遗憾，只有感恩。1990年凭《才华横溢出新秀》夺冠入行的他，留下不少观众熟悉的角色，也走过事业高峰与患病低谷。

2020年，迈入演艺生涯第30年的周初明接受《联合早报》副刊封面专访，曾细数心中的代表作，并畅谈那些演得最快乐和最挣扎的时刻。重温那次的访问，他演艺路上的几个“最”，既关乎角色，也关乎人生。

最心仪代表作：《福满人间》

记者请周初明从众多作品中选出三部代表作，他把1999年的穿越剧《福满人间》排在首位。

他当时告诉记者：“题材天马行空，而且很难得可以遇到默契十足的团队，我本身也喜欢怀旧剧，在剧中饰演两个角色‘爸爸’和‘孩子’，是很大的挑战，但我喜欢。”

排名第二的是1997年的科幻剧《不老传说》。他形容，这是一部主要靠眼神演出的戏，形体表演不多，要拿捏好木讷的“陈小贵”并不容易，却让他演得很开心。

第三名，是与陈秀环携手主演的古装剧《金牌师爷》。除了团队默契十足，还能与好友MC King（蓝顉嘻）对戏，让他格外享受拍摄过程，“拍摄时没有压力，跟林明哲、李茵珠、黄佩如等戏骨合作，演得很乐。”

不过，要他割舍其他作品也不容易。《黄金路》《118》等同样是他的心头好，他笑说：“我演的戏我都很喜欢。”

周初明（左）与陈秀环（右）携手主演古装剧《金牌师爷》。（互联网）

最爱又最恨的角色：Ah Bee

《敢敢做个开心人》中的Ah Bee，让周初明收获极高的知名度，却也一度成为他急于走出的框框。

他坦言，同一个角色一拍就是将近半年，演久了渐渐变成习惯，甚至觉得表演流于公式，难以再找到新鲜感。拍完第三系列后，他决定退出。

“我当时在钻牛角尖，觉得同一个角色，一拍就将近半年，似乎没有机会出来，演来演去……其实不用演，习惯了就很公式化，觉得很腻很腻。”

后来，幕后前辈李明芬的一番开导，让他逐渐释怀。他也在《我是Lobang King》中重新演绎Ah Bee，尝试在熟悉的角色里，找出不同的发挥空间。

最忙碌的岁月：一年拍三四部戏

入行后的前10年，是周初明演艺事业的全盛时期，平均一年拍三四部戏，工作一部接一部，几乎没有停下来的时候。他说：“几乎都在忙，忙到好像没有享受到什么人生。”

习惯了忙碌，突然慢下来反而让他无所适从。2004年至2006年，拍戏产量减少，他感到空虚、失落；随后身体出现异状，更让2006年至2008年成为一段艰难的日子。

最难演的戏：《心花朵朵开》

在2020年的访问中，周初明把2008年的长剧《心花朵朵开》，形容为演艺生涯中最难演的一部戏。

难处不只在角色，也在于戏里戏外的状况接近。他在剧中饰演脑部萎缩症患者，现实中的身体也出现异状，却还不知道自己究竟得了什么病。

“参照人物，参照剧本，跟身体出现的状况很接近，以致我很担心。”

拍摄期间，一些动作他已无法完成，稍微走快一点便会喘。导演察觉后，会尽量拍摄他的上半身，避开下半身的动作。

“那期间，我不懂自己的问题，只知道问题很严重。这种感觉是最辛苦的。”

直到同年9月，他才确诊患上脊髓性肌肉萎缩症。回顾那段日子，未知带来的担忧，让这部戏在他的记忆中格外沉重。

最朴素的快乐：醒来，又赚到一天

访问时，周初明已与疾病共处12年。他坦言体力大不如前，却也逐渐调整了看待生活的方式，不再把每天拥有的一切视为理所当然。

“每天起来都要开心，因为已经赚到一天了。在人生旅途中，我带着一颗感恩的心，不把一切视为理所当然。”

他甚至问：“太阳一定会升起来吗？万一发生状况，有一天不升起来怎么办？”在他看来，这不是悲观，而是提醒自己，以感恩的心对待每一天。