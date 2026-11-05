（综合讯）现年67岁的吴岱融，凭《绝代双骄》中的“花无缺”与《巨轮II》的反派“高天鹫”等标志性角色深入民心。近日他作客新城知讯台节目《Ben同Benson‘chur’住倾》，回顾逾40年的演艺生涯，首度细谈当年从新加坡转战香港电视圈的关键经历，更畅谈与太太钟淑慧的缘分。

吴岱融早年在新加坡出道并迅速崭露头角，却在一次拍剧时因跳弹床发生严重意外，双腿伤势严重，甚至皮开肉绽、深可见骨，迫使他停工休养一年多。他索性决定回流香港另寻出路，后来加入TVB，获派主演经典武侠剧《绝代双骄》，凭“花无缺”一角一炮而红，奠定电视圈一线小生地位。

谈起成名作，他幽默坦言当时演技其实相当青涩：“只需站着不动，摆出一副酷酷的模样看着别人，就已经是‘花无缺’”。他坦言，若不是当年发生意外，自己未必会决定返港，也不会成就日后家喻户晓的武侠经典。

离开TVB约20年后，吴岱融凭《巨轮II》饰演反派“高天鹫”再度爆红。他笑言，最初听到角色设定时，内心就像初恋般“小鹿乱撞”。拍摄期间，他经常入戏太深，导演一喊停机，早前即兴发挥的台词便忘得一干二净。他直言相较于当年只需摆酷的“偶像派”花无缺，高天鹫能肆意做出常人不敢做的出格恶行，演起来痛快无比。

拉筋勤梳头冻龄 靠空气戒烟法戒烟

吴岱融也大方分享“冻龄”秘笈，透露自己每日坚持拉筋和经常梳头，饮食则偏爱清淡，拿手小菜是“鱼露炒芥兰”。成功戒烟十多年的他透露，当年全靠前往温哥华探望居于林区的妹妹，呼吸到当地“甜甜的空气”，才顺利凭着独门的“加拿大空气戒烟法”成功戒掉烟瘾。

谈及家庭，吴岱融认定自己与太太钟淑慧是命中注定的缘分，太太在家中经常主动向自己和儿子献吻，以表达爱意。对于儿子的终身大事，吴岱融笑指爱子十分懂事却打算维持单身，他虽尊重年轻人的生活追求，但仍忍不住隔空向儿子喊话想抱孙，更豁达开出条件“只生不婚都完全没问题”，言谈间尽显慈父的开明。