（香港讯）香港制片人兼商界名人向太（陈岚）坦言偏疼孙女，却也因此对常被忽略的孙子心存亏欠。她强调，分配财产时一定一视同仁。

香港知名制片人向太与丈夫向华强据传拥有500亿港元（约81亿3500万新元）身家，夫妻俩早前曾计划设立家族基金，交由媳妇郭碧婷管理，为孙子女的成长提供保障。

向太日前拍视频谈重男轻女与财产继承，认为老一辈较容易有重男轻女的观念，新一代则更讲求男女平等。她说自己为了弥补没有女儿的遗憾，反而比较疼爱孙女。

被问及孙子与孙女在财产分配上是否有差别，她直言：“不会，一定要一样。”

她继而说，自己和丈夫总把注意力放在孙女身上，孙子常被忽略，让她心生亏欠。因此，她也会要求丈夫做到公平，“要让他们觉得我没有偏心才行，我孙子孙女拿到的东西一定是一样的。”

不过，她随后笑言，虽然两人分得的资产份额一样，自己还是会“偷偷多塞一点珠宝给孙女”。至于孙子，她打趣说只留一颗珠宝，“给他求婚用的。”

向太6月曾分享，端午节飞往台湾与郭碧婷及孙子孙女团聚，主要是为孙子庆生。她坦言，郭碧婷曾为儿子“抗议”，指孙子的生日，爷爷奶奶一次也没到场庆祝，孙女生日却每次都在。

她解释，孙女的农历生日恰逢中秋节，遇上连假，一家人较方便相聚。不过，她也听进媳妇的心声，特地前往台湾，为孙子庆生。