恋爱博士

Between Steps

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高智商不代表恋爱时也有“高情商”。看理工男谈恋爱，他青涩笨拙的模样有时让人觉得可爱，但木讷过了头，又难免让人着急。

《恋爱博士》是曾执导《经常请吃饭的漂亮姐姐》的导演安判硕的遗作，讲述原本就读服装系的林宥珍（金所泫，Kim So-hyun饰），因与教授发生争执，决定跨领域转入机械工程系攻读研究生学位。机器人学博士班研究生朴民载（秋泳愚饰，也译秋英宇，Choo Young-woo）曾是一名游泳选手，却因癌症截去右腿，被迫放弃梦想。

林宥珍（金所泫饰，右）对朴民载（秋泳愚饰）展开炽热追求。（Disney+提供）

一次偶然的机会，林宥珍不慎摔倒，恰巧路过的朴民载为她买药涂抹伤口，两人因此结缘。后来，她发现彼此原来就读同一所大学。转系后，她进入朴民载所属的实验室，随着接触渐多，林宥珍主动展开追求，朴民载也逐渐改变对她的看法，慢慢敞开心扉。

秋泳愚细腻诠释自卑角色

不得不说，秋泳愚确实演出了朴民载的木讷与青涩。他先前凭《外伤重症中心》中的“肛门”医生一角备受瞩目，如今挑战性格截然不同的朴民载，同样很有说服力。

朴民载因癌症失去一条腿，被迫放弃成为游泳运动员的梦想。病痛与身体上的变化给他留下深刻的心理创伤，也使他变得自卑，不轻易向人敞开心扉。他没有恋爱经验，过去只曾暗恋学姐，既不擅长社交，也不懂得如何回应女生的心意。面对林宥珍主动而热烈的追求，他看似笨拙又退缩，甚至两度拒绝她的告白。

相比之下，林宥珍勇敢追爱，她对朴民载的爱热烈而直接，不仅敢于主动出击，也愿意顶住父母反对的压力，接纳他的身体状况。剧中一段台词令我印象深刻，朴民载用“天狗食日”的神话形容林宥珍的感情，她就像神话中的太阳，太过炽热，吞不下去。林宥珍反击：“那就试着吞下去吧。”朴民载原本又拒绝，后来林宥珍生气离去，他终于想通，接受她的告白“就算被烫死，也绝不吐出来”，令人感到欣慰。

朴民载因癌症失去右腿，被迫放弃当游泳选手的梦想。（取自Disneypluskr IG）

不过，告白成功并不意味着迎来幸福结局，各种感情问题接踵而来。林宥珍的父母因朴民载的身体状况反对两人交往，而朴民载也希望在毕业前将这段恋情保密。加上林宥珍在处理感情时略显稚嫩，有时难以控制情绪，容易意气用事，与凡事偏重理性思考的“理工男”朴民载形成对比。两人处理问题的方式截然不同，相处时难免产生摩擦。

配角闹心像看后宫大战

我觉得令人闹心的是与林宥珍同期入学的研究生金世真（林镇孝饰）。他虽然能力出众，性格却实在不讨喜。比如每天早上，只要林宥珍没有准时在9点出现，他就会不停念叨：“为什么9点了还没来上班？”“要不要我打个电话？”连其他研究生都看不下去，忍不住说：“她等一下就到了。”试想自己要是在这个研究室工作，恐怕会被这样的同事气死。

更过分的是，金世真明明比林宥珍晚几天报到，却先有电脑可用，林宥珍只能暂时用自己的平板应付。好不容易等到新电脑送来，金世真看见她拿到的是新款，竟以自己更擅长使用软件为由，想将电脑占为己有。

林宥珍虽然知道自己是零基础转系，还有很多东西要学，但受到这样的对待，难免委屈。令人更无语的是，金世真虽然十分仰慕朴民载，却又仗着住得近，开始监视对方的动静，看他有没有带林宥珍回家。

尤其是朴民载感冒生病那场戏，身为女友的林宥珍前去探望，却发现金世真早已在他家，还强调自己已经买了药，煮了粥，像在宣示“主权”。林宥珍想喂朴民载喝粥，金世真竟以“粥是我煮的”为由，不让她喂。更离谱的是，连朴民载曾暗恋的学姐也来探病，说由自己留下照顾，要其他人先离开，让我以为自己在看一场争宠的后宫大戏。

总体而言，这部剧不仅描写朴民载如何逐渐走出自卑的阴霾，学着接受别人的爱，也呈现林宥珍在感情中的成长。两人开始交往后，仍须面对各种现实难题。这场治愈系恋爱，最终带来的是“治愈”还是“致郁”，就看编剧如何收尾了。