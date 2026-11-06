（新加坡讯）新加坡电影协会、中国电影资料馆与新加坡中资企业（新加坡）协会联合主办的新加坡中国电影节，以中国导演鹏飞执导的《飞行家》（2025年）作为开幕影片，并特别重映新加坡导演王国燊执导的《团圆饭》（2022年）为闭幕影片（开幕及闭幕放映仅限受邀嘉宾出席）。

为期四天的电影节将在嘉华影城怡丰城举行。本届共有七部中国新片在新加坡首映，包括《飞行家》《雄狮少年2》《翠湖》《特立独行》《敦煌英雄》《我，许可》和《只此青绿》。片单涵盖武侠动画、历史动作片、家庭剧情片等，探索理想、抱负、人与人之间的情感联结及代际亲情。

开幕片《飞行家》是由蒋奇明和李雪琴主演的喜剧，讲述20世纪末中国普通工人李明奇接手父亲飞行器发明梦想的故事。影片交织着诙谐幽默与家庭责任，以一个平凡人的非凡抱负展现突破生活局限的希望。

《团圆饭》描绘一对情侣原本计划直播团圆饭，准新郎却为隐瞒与母亲关系疏离的事实，雇来一组“替身家人”，令饭局陷入笑料百出的混乱。

《团圆饭》中的准新郎雇来“替身家人”，把团圆饭搞得一团乱。（新加坡电影协会提供）

放映活动信息

日期：2026年11月26日至29日（26日开幕仅限受邀嘉宾出席）

地点：嘉华院线怡丰城影城（Golden Village VivoCity）

票价：公众票每张15新元；新加坡电影协会会员使用优惠码购票，每张13新元。所有影片均配有中英文字幕。舞蹈电影《只此青绿》不设字幕。

购票链接：bit.ly/4BIwDsd