本届台湾金钟奖综艺节目主持人奖由《11点热炒店》的沈玉琳、Melody抱走，沈玉琳打败了吴宗宪、胡瓜、曾国城这些得奖常客大哥们，也击退陈汉典、欧汉声、邰智源这些实力不弱的“二军”，相当不易。

从幕后制作人做到综艺通告王，再到独当一面主持，沈玉琳的最强特色就是他的独门幽默。像谈到得奖，他笑称自己祖坟冒青烟，有梦到一个白发好公公托梦给他，告诉他他的人生“等着领这个奖”。是的，荒谬就是他的代名词。

沈玉琳难得感性回顾从去年患白血病后的“垂死人生”走出来：“去年一场重病，人生按上暂停键，摄影棚走到病房，做化疗，本来以为人生要谢幕了！我们当主持人最怕电视台跟我们说不续约，去年老天爷差点不跟我续约。”连感性地向医生道谢，他也要耍点幽默：“谢谢你们守住我的生命；谢谢你们守住，30年来最吵的那张嘴。”

沈伯洋上《11点热炒店》与狗合照。（TVBS）

《11点热炒店》做了五年，他也启蒙了搭档Melody，把节目做成有收视有热度。最近台北市长选举，国民党和民进党两大候选人都应邀参加，尤其蒋万安更把综艺首秀献给节目，可见它的分量。沈玉琳又怎么让这些政治人物松懈下来“综艺化”呢？

节目为蒋万安设计了“九宫格”问答与趣味惩罚，通过主持人和来宾的辛辣幽默大拷问，套他讲出“真心话”。结果蒋万安透露大学时期，自己养的哈士奇狗生病，当时还是女友的太太，将彼此相处的生活照拼贴成一张狗狗的照片送给他，令他深受感动，下定决心“一定要把她娶回家”，交往点滴就此公开。蒋万安更大方还原在纽约旋转餐厅单膝跪地的求婚过程，一向正经八百的人设顿时浪漫起来。

他还透露回家后也是“家务担当”，会洗碗、倒垃圾，以及帮孩子检查功课，却没想到会被大儿子的数学难倒。此外，他也在录影现场展示厨艺，端出香气四溢的“热炒蛤蜊”征服主持人和嘉宾的味蕾，同时也展示了生活化与反差萌的一面。

沈伯洋上节目时，沈玉琳则突袭检查其随身包包，意外搜出他随身携带亡母的丝巾，挖出背后感人的家庭故事。节目中也安排脱鞋子验身高、投篮挑战等趣味桥段。沈玉琳间中发挥吐槽功力，也让全场笼罩在笑果十足的气氛中。