（综合讯）TVB 70年代四大花旦之一的赵雅芝，近年马不停蹄地跑遍中国大陆各地工作，堪称圈中“铁人”。她除了接商演之外，也积极经营社媒，抖音粉丝更逼近1300万。日前她上载了一段与工作人员到杭州品尝美食的短片，却因为在镜头前无端失控落泪，引来大批网民关注与担忧。

视频中可见，赵雅芝当天冒着大雨，于晚上8时许从机场赶到西湖旁品尝著名的“西湖醋鱼”及特制新品“素贞糕”。起初，身穿米黄色亮丽套装的她状态大勇，一边大赞美食，一边与身旁的朋友们有说有笑，气氛相当融洽。

没想到，品尝“素贞糕”时，她突然笑个不停，随后更掩脸落泪，表情显得相当悲伤。身旁朋友一脸茫然，开玩笑问她是否“好吃到哭”，还直言她的“笑点莫名其妙”，与一般人不同。面对追问，赵雅芝也说不清自己为何又哭又笑。

虽然视频字幕打上“根本控制不住自己”“被戳中笑穴”等字眼，但不少心细的网民看完视频后，纷纷指出赵雅芝这根本不是单纯的“笑到哭”，而是突然控制不住自己的情绪，在镜头前崩溃落泪，情况令人心酸又担心。

留儿媳在街头

赵雅芝月前收工后曾被大批粉丝包围，向来亲民的她优雅地向大家挥手致意后迅速登车，却疑似一时分神，忘了仍在车外的儿媳妇汤畅。

从网民曝光的影片可见，汤畅当时双手提着两大袋鲜花。眼看车子驶离，她一度显得不知所措，只能掩嘴微笑，默默站在人群中等待。

不过，汤畅并未表现不悦，反而亲切地与粉丝聊天互动，大方得体的表现瞬间俘虏了在场粉丝的心。有人笑称赵雅芝下班太兴奋，竟把儿媳妇留在车外。

汤畅曾参演《繁花》，饰演“小文”，也与杨紫合作过《要久久爱》。赵雅芝于1984年与黄锦燊再婚，育有儿子黄愷杰。黄愷杰去年迎娶比自己年轻10岁的汤畅，婚后汤畅经常陪伴赵雅芝出入。