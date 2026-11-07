（综合讯）韩人气女团NewJeans与所属厂牌ADOR（母公司HYBE）的解约风波再掀波澜！《纽约时报》近日取得成员出道前签署的机密合约，揭露五名成员当年仅14岁至17岁时，所签署的合约疑似删去多项未成年艺人保障条款，甚至涉及合约期满后，公司仍可使用成员肖像及透过AI复制声音，引发舆论热议。

NewJeans早前以继续留在公司只会延长精神痛苦为由，宣布解除专属合约。如今合约内容曝光，让双方纠纷进一步扩大。

报道指出，韩国政府的标准专属合约范本，原本明确保障未成年艺人的受教育权、身心健康及充足睡眠时间，但NewJeans当年的合约却被指删去相关条文，反而加入禁止态度不真诚、涉及不适当恋爱关系，以及不得批评所属厂牌等限制。

更引人关注的是，即使合约于2029年届满，ADOR仍可能保有继续销售成员既有作品及调整分润的权利，甚至可长期使用成员姓名、肖像和字迹，并利用AI技术复制声音、开发聊天机器人。首尔娱乐法专家卢宗彦律师认为，这份合约对艺人自由的限制程度，在近年主流大型娱乐公司中相当罕见。

公司反驳：断章取义

面对质疑，HYBE及ADOR发表声明反驳，指相关报道断章取义。ADOR强调，成员当年除了签署主合约，也另签符合国家标准的青少年附加协议，涵盖睡眠、休息及受教育等权益，公司亦安排专人负责未成年艺人保护工作。

针对AI复制声音及肖像的争议，ADOR澄清，任何涉及AI技术的商业开发，都必须事先取得艺人个人同意，公司不会擅自使用成员的声音或肖像。此外，解约违约金的计算方式，在经济效果上也与政府标准合约无异。

ADOR同时将矛头指向前代表理事闵熙珍，称这份于2022年定案的合约，是由闵熙珍及其团队主导草拟，并与成员家长进行长达三个月协商，过程透明且获得家长认可。

ADOR对于机密合约外泄深表遗憾。双方各执一词，使这场解约风波再度升温，也让未成年艺人权益及AI肖像使用权成为娱乐圈关注焦点。