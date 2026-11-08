上周共七部新片在新加坡开映，仅有两部跻身十大票房。其中，朱一龙和檀健次主演的《空枪》虽然未能动摇DC宇宙的《泥面人》和改编自经典格斗游戏的《快打旋风》的冠亚军位置，但在粉丝支持下跃居第四名，成绩不俗。

看过电影的读者在《联合早报》娱乐的Instagram（IG）账号留言，大赞朱一龙无懈可击，檀健次的演技出彩，带来惊喜。

《空枪》是中国大陆和香港联合拍摄的犯罪电影，在本地同时公映粤语原音和华语配音两版。朱一龙和檀健次特别为戏勤学粤语完成拍摄，过程让朱一龙几近崩溃，感叹：“广东话真的好难学，但真的好好听！”

另一部新片《理性与感性》虽然登榜，不过包尾，排在第十。这部电影改编自英国作家Jane Austen（简奥斯汀）1811年的同名名著，10月23日在北美开映时硬碰《泥面人》，首周末的720万美元（约920万新元）票房仅《泥面人》的三分之一。

《理性》在本地避开竞争，迟一周才开画，但吸金效应不大。日本电影《哥斯拉-0.0》（Godzilla Minus Zero）本周开映，这个怪兽IP已经火了70多年，相信将对榜上垫底的电影构成威胁。

动画片势不可挡

定格动画片《荒野丛林》是耗时近16年、斥资约1亿美元（约1.27亿新元）打造的史诗大作，上映第二周的周末票房往上爬，拿下季军位置。

本地首部长篇动画片《沧海琴声》历时十年完成，和《荒》一样都是慢工出细活的作品。在AI铺天盖地充斥市场的当今，这两部动画片带来耳目一新的温度与质感。《沧》开映七周，因为口碑载道而释放长尾效应，在多部好莱坞大片的夹击下，以黑马之姿站稳脚跟。

2026年10月29日至11月1日票房排名

①（1）泥面人（Clayface）

②（2）快打旋风（Street Fighter）

③（6）荒野丛林（Wildwood）

④（新）《空枪》（V）

⑤（3）沧海琴声（The Violinist）

⑥（4）生化危机（Resident Evil）

⑦（8）奥德赛（The Odyssey）

⑧（5）鲸口脱险（Whalefall）

⑨（7）脚踏实地（Pace）

⑩（新）理性与感性（Sense & Sensibility）