（综合讯）中国电影剧组《零时十五分》近日在昆明拍摄时发生演员烧伤事故，消息7日在网上传开。这部剧的男主角刘熙墨随后证实受伤，并晒出脸部脱皮、起水泡的照片，伤势令人揪心。

刘熙墨在微博写道，5日事发当晚正在拍摄一场喷火戏。剧组已备妥安全设施，替身也在场待命，但他因学过喷火，也曾多次公开表演，决定亲自上阵。正式开拍前，他多次尝试都没有问题，没想到拍摄时风势过大，火焰偏离方向，烧向他的脸。导演及工作人员立即上前救援，并将他紧急送医。

刘熙墨（右图）晒出脸伤照（左图）。（取自刘熙墨微博）

经检查，他的脸部为二度灼伤，出现脱皮，目前伤势已稳定。他解释，事隔两天才公开说明，是因为不想让家人担心，但事故已被路人曝光，因此决定亲自交代情况。

现年24岁的刘熙墨2018年出道，因出演《少年派》和《二十四味暖浮生》等剧集进入中国观众视野。《零时十五分》是他首次担任电影男主角的作品。他虽因拍摄受伤，仍不希望剧组因此停拍，目前已复工。剧组遵照医生指示，安排人员为他撑伞遮光，协助他避免日晒。

刘熙墨伤后重返片场。（取自刘熙墨微博）

由于伤及脸部，他也发文向网民询问减少留疤的方法，不少人留言为他打气，盼他早日康复。

出品公司华译影业及《零时十五分》剧组发致歉说明，表示医疗费用、保险理赔及善后事宜由公司全程负责。