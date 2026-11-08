（综合讯）AI技术迅速发展，连纵横影坛数十年的中国名导张艺谋也担忧。他11月7日在厦门出席金鸡奖论坛，谈及AI对电影产业的冲击时直言：“当AI做的东西超过我们的时候，我们怎么办？”

被问及对AI技术的理解，张艺谋用了约五分钟分享观察与担忧。他说，自己一直密切关注技术发展，深知AI“是非常好的工具”，但也承认说：“它让我们整个电影产业面临很大的压力。”

正在筹备电影《三体》的他认为，演唱会、话剧、舞剧及歌剧等演出仰赖现场体验，受到的冲击相对有限；电影以银幕影像为载体，面临的影响则更为直接、广泛。

他回顾，在自己创作的黄金年代，导演们没有遇过这样的挑战，只需专心讲好故事，但如今的年轻导演却必须面对前所未有的变化。

观众还愿不愿意走进电影院，也是他的忧虑之一。他留意到，手机上的一些AI短视频不仅免费，“它有时候还给你发钱呢，给你反馈呢！”他不禁问：“那大量的人还进电影院吗？”

面对未来五至十年，张艺谋坦言：“当AI做的东西超过我们的时候，我们怎么办？”他进一步提出，若AI制作的长片报名电影节、寻求进入院线，影展与院线是否接纳？

他说：“这个很难回答，很复杂。”他也感叹，如何应对这场新挑战，成为年轻导演更迫切的课题。

不过，张艺谋也看见AI为创作打开的新空间。技术降低了门槛，让普通人也有机会成为导演与编剧，“每一个人都可以对世界大声讲出自己心中的那个影像故事。”