（综合讯）现年61岁的资深艺人雪梨（严慧明），凭借在《神雕侠侣》中饰演“李莫愁”及《寻秦记》中饰演“雅夫人”等经典角色深入民心。早前身形明显发福、健康状况备受关注的她，近日作客前主播方健仪的YouTube节目《女人方言》，首度惊爆自己早前因心脏剧痛紧急入院、确诊两条血管严重阻塞患上冠心病，动了冠状动脉介入治疗手术。

雪梨在节目中谈及事发当日，她在家中突感心口绞痛、呼吸急促，并有强烈窒息感，剧痛持续一分钟至两分钟，随即被紧急送院救治。由于手术期间意识清醒，她只感觉到一条导管伸入心脏附近进行扩张及放置支架，其余过程毫无痛楚，让手术台上的她一度以为自己“已经死了”。一向性格直率的她，被推回病房后的第一件事，竟是要求护士让她下楼抽烟。

谈及血管栓塞的祸根，雪梨坦言全因自己长年累月生活方式不健康，有三大“夺命恶习”，包括酷爱高油、高胆固醇食物，平日爱吃炸鸡及快餐，最难抗拒“蟹黄捞面”。第二是平日极少做运动；第三则是长期严重熬夜，以往拍剧作息日夜颠倒，如今仍常通宵“煲剧”，直到天亮才肯入睡。

由于以往烟瘾极大，平均每天要抽两包烟，手术后她以喝温水转移注意力，如今已大幅减至每两天才抽一包。