（香港讯）有“美艳亲王”之称的粤剧名伶罗艳卿迎来百岁大寿，7日晚上在香港尖沙咀举行寿宴，与一众演艺圈好友欢聚。见到昔日“八牡丹”结拜姐妹南红，她不禁感慨：“八个人，只剩我们两个了。”

这场期颐宴由罗艳卿的侄孙谢建业筹办，筵开20席，薛家燕、胡枫、冯素波及南红等到场祝寿。冯宝宝特地从马来西亚槟城飞返香港赴宴，心意十足。

童星出身的冯宝宝（左图左，右图右）小时候曾获罗艳卿照顾，这次特地从马来西亚槟城飞返香港，为她祝寿。（互联网）

寿宴以红金两色布置，搭配寿桃塔，喜气洋洋。罗艳卿穿上侄孙为她量身订制的红底金色刺绣礼服，颈戴翡翠吊坠，尽显华贵。资深媒体人徐蓉蓉及汪曼玲在社媒分享现场照片，寿星精神奕奕，笑容满面。

宾客也获赠别具心思的明信片，正面印有罗艳卿年轻时的照片，背面则是她亲手绘画的粤剧造型画像，极具纪念价值。

百岁的罗艳卿依然谈吐清晰，她受访时，笑说与身旁的胡枫“称兄道弟”。胡枫握着她的双手，提起她曾捧场自己的演唱会：“我的演唱会四个多小时，卿姐这个‘兄弟’坐足四个多小时。”

与南红相聚，则勾起罗艳卿对昔日姐妹的思念。1963年7月27日，余丽珍、凤凰女、邓碧云、于素秋、罗艳卿、吴君丽、南红及林凤八位粤剧与影坛女星结义金兰，合称“八牡丹”，如今仅罗艳卿与南红健在，“八个人，只剩我们两个了。”

笑言麻将牌局天天有

谈起日常生活，罗艳卿平时喜欢打麻将，她笑言：“走鸡（粤语，错失机会）多过吃胡。”她自嘲听力、视力大不如前。

在旁的南红说，罗艳卿朋友多，每天都有牌局。罗艳卿笑着承认：“没有一天停的。”闲时她就看电视、睡觉，过着“什么都不管”的生活。