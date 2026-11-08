（综合讯）泰国女星Panadda Wongphudee（Boom）卷入慈善捐款案，与丈夫Atip Anantawan双双被法院签发逮捕令。警方调查发现，她担任主席的“行善组织基金会”累计收到约9亿泰铢（约3440万新元）捐款，部分资金疑流入夫妻私人账户，另有款项疑与普吉岛豪华泳池别墅项目有关。

泰媒报道，警方11月6日清晨持逮捕令及搜索令前往Boom位于曼谷的住处。当时，她正准备与律师出门接受媒体访问，随后被警方带回屋内配合搜索。

Boom曾夺得2000年泰国小姐冠军，之后活跃于主持、戏剧及公益领域，IG拥有逾200万粉丝。她2014年成立“行善组织”，长期援助灾民、弱势妇女及儿童，组织2022年正式登记为基金会，由她担任主席。

警方追查基金会自2019年起的相关资金往来，发现约180万笔交易，涉及逾90万个捐款账户，总金流接近10亿泰铢（约3820万新元）。另一份调查资料显示，累计约9亿泰铢（约3440万新元）的捐款中，实际进入基金会账户的比例仅约两成。

调查指出，逾3亿泰铢（约1147万新元）疑流入Boom的个人账户，另有约2亿泰铢（约760万新元）转入丈夫名下。警方也发现，部分款项经建筑承包商转出，疑用于普吉岛豪华泳池别墅项目，具体用途仍待厘清。

警方已冻结Boom一家总值逾1亿泰铢（约382万新元）的相关资产，包括三至四栋房屋、多笔土地、约22辆汽车、六把枪械及大量名牌精品。基金会也已暂停她的主席职务，并停止接受捐款。

Boom目前涉嫌公众诈骗、洗钱及违反《电脑犯罪法》，丈夫则涉嫌共同洗钱。她此前表示，愿意配合司法程序，没有逃亡打算，并向公众、基金会董事及曾信任她的人致歉，称“哪里有错，就按照错的地方承担”。

泰国警方强调，逮捕及指控不等于定罪，两人是否有罪仍须由法院裁定。