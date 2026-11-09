在刚收官的“全员恶人”TVB台庆剧《璀璨之城》（简称《璀》）中，花旦高海宁饰演的洪海允大概是最有良知的角色之一。初登场时的她是一名检察官，嫁给豪门大少官孝贤（张智霖饰）后，逐渐看清丈夫为达目的不择手段的真面目，开始陷入矛盾与挣扎，最终未与官家同流合污。

高海宁以录音方式接受《联合早报》访问时指出，洪海允高智商高情商、善良重情义且极具原则，这些是她欣赏角色的地方。至于如此有原则的人为何会向权贵妥协，步入一段没有爱情的婚姻，她透露前期曾请教过监制：“其实她内心有个心结，未必是因为官二少（吴卓羲饰），反而跟背叛她的好姐妹王雪莹（张曦雯饰）有关……对对方的恨意导致她也想嫁进豪门，好胜心是很大的原因。”

现实中的高海宁与角色一样看重家庭和情感，因此演起来很容易代入：“特别是拍摄期间，连续几天面对官家人的逼迫与欺压，拍完觉得很委屈、不开心；这时突然拍一场回家见妈妈的戏，那种感触特别深，觉得好温暖，所以我很喜欢跟剧里妈妈的对手戏。”

高海宁（右）从“妈妈”王绮琴（左）身上感受到温暖和爱。（互联网）

高海宁提到，由王绮琴饰演的洪母让她想起母亲：“拍这部戏时，我已连续半年没见到爹地妈咪了，只能偶尔传信息或视频通话。所以我很感谢绮琴姐，无论戏里戏外，都让我感受到许多温暖和爱。”

与张智霖是利益捆绑关系

至于跟张智霖的夫妻戏，她指剧中两人是利益捆绑关系，笑称自己更像是顶着老婆头衔的助手。有别于陈晓华、陈滢与张智霖有激情戏，两人之间毫无亲密戏：“最亲密的就是结婚那天亲了一下，其他就没有了！”她解释，因为婚姻没有爱情，夫妻俩平时都在讨论如何斗赢“弟弟”吴卓羲和“爸爸”姜大卫，或帮丈夫达成目的。

戏外，高海宁赞张智霖幽默且毫无架子，前一秒还在说笑，一开机便立马入戏：“他反差很大！一入戏眼神突然凝聚起一股力量，气场瞬间散发出来。”她还透露，张智霖在片场常与演员探讨剧情，甚至因专注思考而不吃东西，“看他越来越瘦，我经常跟他说：‘你不要再瘦啦，再瘦就显得我好大只！’”

虽然剧中跟张智霖（中）饰演夫妻，但高海宁（左）笑称自己更像是顶着老婆头衔的助手。（互联网）

拍摄时常感到透不过气

高海宁两年前凭《新闻女王》的许诗晴一角，在TVB“万千星辉颁奖典礼”拿下最佳女配角。谈及洪海允与许诗晴有不少相似之处，她认为许诗晴虽同样聪明有野心，但手腕更具弹性，原则性不及洪海允强；反观洪海允处境极为压抑，演起来挑战更大：“许诗晴很多时候会赢，就算输了也有办法赢回来，但洪海允由始至终都没赢过。”

剧中她被丈夫、家翁和闺蜜欺压，后来母亲甚至被软禁威胁，仿佛一直被人掐着喉咙，令高海宁拍摄时常感到透不过气，“而且这个角色通常没什么表情，全靠眼神去交代她经历了什么、心里有什么盘算。”加上剧中人物关系瞬息万变，这场戏两人或许是朋友，下一场可能就成了敌人，“所以我必须清楚掌握每场戏的敌友关系，当中的阴谋我究竟知不知情，才能精准地传递出角色当下的心态。”

高海宁两年前凭《新闻女王》的许诗晴一角（左图）荣获最佳女配角（右图）。（互联网）

高海宁认为，洪海允最难拿捏之处，在于不能有过多外露的反应或表情，甚至没有情绪明显起伏的戏份，却得在不动声色间呈现出内心的挣扎、矛盾与压力。

希望稳扎稳打 平常心看待奖项

至于是否有信心凭《璀》拿下首座视后，高海宁表示，剧集播出期间，她收到很多同剧演员与圈外朋友发来的信息，肯定她在剧中压抑内敛的表演，让她感到很开心。

她笑言演员是个“自虐”的行业，拍《璀》时每天犹如被人反复捶打，头痛、颈痛甚至全身都痛，压抑得无法呼吸；但看到成片时，却又感到无比满足。因此比起拿奖，她更享受塑造角色的过程：“奖项方面，我一直保持平常心，因为我演戏不是为了拿奖。当然，如果大家真的觉得我演得好而给我奖，我也会很开心，毕竟这是另一种认可。入行这么多年，我希望能一步步稳扎稳打地获得更多关注与肯定。”