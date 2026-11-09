转眼到了年底，《时尚芭莎》、“VOGUE”和“W”杂志的三场盛典将中国娱乐圈的年度盛典推向了高潮。

这些盛典中，开毯和压轴最引人注目，毕竟明星担任这两个位置的次数，直接反映他们的咖位。

《时尚芭莎》盛典是白鹿开毯，杨幂压轴。“VOGUE”由迪丽热巴开毯，一袭碎钻礼服撑出了当天盛会的巅峰，让整场盛典开场就爆。随后的“W”盛典，超模奚梦瑶以美人鱼的造型开毯，湿发出场另类但抢镜。后两场活动都是刘亦菲压轴。她在“Ｗ”盛典穿着一袭白色婚纱，纯洁唯美，勾起人们对她的经典剧《金粉世家》的回忆。

今年的“VOGUE”时尚盛典，艺人阵容庞大豪华。（互联网）

杨幂刘亦菲近乎平手

杨幂和刘亦菲如今有这样的咖位，不是开毯就是压轴，但统计下来，她们竟然不是压轴最多的艺人，那到底谁是最多的呢？

根据一份源自中国网络（包括微博、小红书等社媒）由时尚博主与娱乐数据爱好者近期整理的“内娱女明星红毯压轴次数榜”，杨幂出席38次红毯，12次压轴，暂居第二。

刘亦菲则与之平起平坐，出席32次红毯，12次压轴（也有统计为11次），压轴率在前三名中最高，且在顶级大刊“VOGUE”的时尚之力盛典中达成了连续三年压轴的罕见纪录。她的强项是在海外知名度高、交际面广，更受海外品牌欢迎。

网上流传由时尚博主与娱乐数据爱好者整理的“中国娱乐圈女明星红毯压轴次数榜”。（互联网）

“时尚界宠儿”不是白叫的

能力压两位85花顶流的，很多人想不到，竟然是杨颖。曾经被时尚界赞美“有张无可挑剔的脸”的她，早些年凭着与黄晓明婚姻的助力，获得无限时尚资源。即使离婚后沉寂了，但她出席41次红毯，13次压轴，硬数据摆在那里，说她是长期的红毯与时尚界宠儿毫不过分。

接下来的四个名次都是85花。

气质温婉沉稳的刘诗诗出席25次红毯，10次压轴；被称为“红毯高级脸”代名词的倪妮，出席34次红毯，9次压轴；赵丽颖近年专注演戏和主流奖项的转型，在时尚大秀中的出席频次有所精简，她出席22次红毯，7次压轴；唐嫣凭着近年爆款剧集的加持，重新回到高频时尚大秀的核心梯队，有6次压轴纪录。

刘诗诗的红毯压轴次数随时可进三甲。（互联网）

没得压轴、开场不一定输

接下来，依序是周冬雨（5次压轴），以及同为4次压轴的迪丽热巴、杨紫和关晓彤。徘徊在十大边缘，随时可能杀入榜单的有白鹿、赵露思、宋茜、景甜、古力娜扎、舒淇、辛芷蕾、王楚然和金晨等。

没得压轴或开场是不是就必输了呢？不一定。迪丽热巴就曾在一次“W”盛典中，靠造型火爆出圈，热度力压开场和压轴女星。

有人问，这个榜单可靠吗？这么说吧，它不是由官方或权威数据机构发布的正式榜单，而是属于粉丝或时尚自媒体自身搜集过去各大主流时尚盛典的红毯直播回放，逐场统计“全场最后一位出场的明星”所汇总出来的表格，不必当它是绝对的真理，但它反映出的“大概咖位”基本贴近事实。