“阿哥”李南星11月7日迎来62岁生日，原本打算低调庆生的他，却被北京好友精心安排惊喜，度过一个难忘生日！朋友不仅准备寓意吉祥的山西特色菜肴，还播放回顾其演艺生涯的经典片段，更送上一本记录演艺历程的个人自传，让他又惊又喜，深受感动。

人在北京的李南星上星期天（11月8日）接受《新明日报》访问时透露，原本只打算简单庆祝，早已和赖怡伶及公司经理人安排好到西安旅游，没想到北京好友如此热情，特地为他策划一连串惊喜。

这场生日宴处处充满心思，除了准备象征好兆头的山西特色佳肴，朋友还特别剪辑他的演艺生涯经典片段，让他重温一路走来的点滴。更有意义的是，好友送上一本图文并茂的个人自传，将他的演艺历程记录下来，别具纪念价值。

李南星特别感谢“土豆公主”（Potato Princess）郝依文，以及专程从香港飞来为他庆生的国际顶尖发型设计大师Kim Robinson。好友不但用心筹备，更有人远道而来，这份情谊让他倍感温暖。

李南星前天在北京庆祝62岁生日。（LNX Global）

席间，李南星也献唱《明天会更好》，以歌声祝福在场朋友幸福快乐，为生日宴增添温馨气氛。他也祝愿大家幸福健康。

记者问“阿哥”踏入62岁，有何新计划。他透露，目前正筹备一部AI大制作，希望大家一起期待。

朋友为李南星62岁生日送上惊喜。（LNX Global）

新作《幸存者》网络平台率先播

李南星参与的《幸存者》星期一（9日）起率先在Netflix及mewatch prime首播，16日起通过8频道播出，第二季、第三季则预计2027年推出。全剧共三季，每季八集，李南星横跨三季，戏份不少，拍摄长达六个月。

他受访时坦言，拍摄过程虽辛苦，却乐在其中。剧组采用虚拟制作技术，以LED屏幕呈现不同场景，让演员能直接看见环境。不过，长时间面对明亮灯光，容易感到干燥及刺眼，他必须多喝水，也不时到外面透气。

此外，剧中涉及大量医学专业名词，包括器官、神经线及药物，甚至要一边动手术一边背台词，让他忍不住惊叹：“我的天啊！”