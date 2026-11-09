看到身边亲友都有小孩，42岁的陈凤玲坦言曾经有怀孕压力，她日前在YouTube节目《煮我愿意》中向节目嘉宾李腾坦言，和结婚四年的老公徐鸣杰正努力“拼”宝宝，希望接下来一两年内能当妈妈。

李腾去年7月迎来儿子Ellison升级当爸，正式踏入人生另一阶段。他在节目中直球问陈凤玲：“那你呢？会想要小朋友吗？”陈凤玲一阵大笑后回答：“会会，我们还在尝试，希望这一两年吧。还是希望有（宝宝）。”

陈凤玲在自家的YT节目《煮我愿意》里透露，希望能在一两年内当妈妈。（截图自YouTube视频）

调整心态 了解为何要生育

陈风铃透露，虽然间中会有人出于好意，问一些问题，“他们会说no pressure no pressure（不要有压力），但我觉得那个压力已经来到我们这里。”她当时会觉得，每个人都有孩子了，几时才能轮到自己。

李腾以过来人的身份 安慰她，并分享自己的经验。他说：“这个（生孩子的事）真的急不来，也不是在自己能力范围之内能够控制的。”

李腾（左）和初院同学兼同事陈凤玲，言谈甚欢。（截图自YouTube视频）

陈凤玲说，自己到2025年初的时候，还是会有那种很想要小孩的急迫感，经过一轮反思后她调整心态，不让自己因为他人的期待成为当妈妈的原因。她说：“后来我反思了觉得，这样的出发点不是那么健康。为什么我要有孩子？我希望可有这个机会，去好好的去培育和爱一个宝宝。”

节目快结束时，陈凤玲也感谢和李腾的一番对话，让她意识到自己心态上的转变。