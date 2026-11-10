此处通往繁星

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星二代、富二代听得多了，“殡二代”你应该是第一次听到吧？

所谓“殡二代”，指的是郭麒麟在现实题材都市剧《此处通往繁星》（简称《此》）中饰演的角色王灿。剧中，王灿出身于殡葬世家，他原本在北京当调酒师，因好友猝然离世，才决定返乡入职清凉山殡仪馆装殓班，与伙伴们一同面对“人生终点站”的日常工作，在过程中体悟生死与温情。短短10集的精炼篇幅，不仅契合当下观众快节奏的看剧习惯，更让剧情紧凑集中，兼具叙事深度与追剧爽感。

开篇，王灿本打算子承父业，与儿时相识的陈和煦（张雪迎饰）、宋天爽（尹文萱饰）、毛尔哲（郑伟饰）结伴前往清凉山殡仪馆入职。可偏偏在关键时刻，王家祖宅土地被征收，一夜暴富。王父开着跑车将儿子接走，劝他远离殡葬业，安心享受富少生活。然而世事难料，这份短暂的富足转瞬即逝，父子俩守财失败，瞬间从云端跌落尘埃，重回窘迫的现实。兜兜转转之下，王灿最终还是回到清凉山殡仪馆。

剧中固然不乏催泪动人的瞬间，但轻喜剧的元素某程度上冲淡了生死课题的沉重感。（取自剧集微博）

传递特殊职业背后温度

在殡仪馆中，装殓指的是直接接触逝者遗体，负责善后处理与化妆入殓工作。面对如此严肃的行业，《此》巧妙地将喜剧色彩融入沉重的现实肌理之中，不仅褪去殡葬题材固有的灰色滤镜，也为原本冰冷的生死课题注入满满的人间烟火气与治愈力量。

比如有一场戏，王灿与装殓班副班长苏丹丹（王鸥饰）前往现场处理高楼坠亡事件。由于逝者坠楼时残臂落在低楼层的阳台上，两人须要穿过该层住户的家才能取出。可是，户主深觉遗体从自家经过太“晦气”，坚决拒绝借道配合，导致现场一度陷入僵持。

王灿灵机一动拿出一条普通毛巾，谎称是从得道高僧处请来的“宝布”，只要将残臂包裹其中便可保无虞，住户这才放他们进屋。当然，这场戏真正想带出的，是装殓班克服万难，用心修复、拼接遗体，让逝者得以体面地走完人生最后一程。

另一场戏中，王灿与同事打车去海边吃烧烤，回程时迟迟叫不到车，没想到再次遇到白天载过他们的司机。几人上车时，本担心会被对方趁机坐地起价，谁知司机不仅分文未取，还娓娓道出一段往事：八年前，他的母亲离世前在医院卧床许久，因长期佩戴氧气面罩导致面容压迫变形，正是清凉山殡仪馆装殓班的善后与化妆入殓，才让母亲体面地告别这个世界。

《此》的其他单元同样善用烟火气与幽默感，消解生死课题的压抑。剧中固然不乏催泪动人的瞬间，但更多时候，传递的是这份特殊职业背后的温度与人情味。

当然，部分桥段在现实生活中或许略显超现实。比如装殓班为替一名不堪长期家暴而自杀的逝者讨回公道，竟扮鬼吓唬家暴男以套取供词。这种处理虽然有些戏剧化的夸张，却能满足观众对惩恶扬善的期盼，也让原本压抑的剧情得到酣畅淋漓的宣泄。

全体演员表现在线

几位主角的表现可圈可点。郭麒麟在很大程度上是本色出演，他饰演的王灿看上去有些憨厚滑稽，实则大智若愚，是装殓班里名副其实的“气氛担当”。我觉得郭麒麟是饰演“王灿”的不二人选，很难想象谁比他更贴合角色。

王鸥（右二）饰演的副班长苏丹丹果断干练，是装殓班里的“大家长”。（取自剧集微博）

张雪迎饰演的陈和煦，除了呈现遗体整容师的专业一面，编剧也为她的原生家庭赋予不少篇幅；张雪迎将这个角色一边被家庭牵绊，一边坚守岗位的复杂心理诠释得相当到位。王鸥饰演的副班长苏丹丹则果断干练，是班组里的“大家长”，这个毫不扭捏，嘴硬心软的角色同样令人印象深刻。

有别于其他聚焦生死或殡葬行业的影视作品，《此》注入轻喜剧元素，有效地冲淡观众可能产生的悲伤与压抑感。但这种笑中带泪的分寸感非常考验功力——生死毕竟是人生大事，若幽默成分把握失当，便容易流于轻浮、本末倒置，甚至招致观众反感。《此》的高明之处，正在于将这个“度”拿捏得恰到好处，或许也能让一向忌讳生死题材的观众卸下心防，点开一看。