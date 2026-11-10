从《再见爱人》的婚姻危机到《后会友期》的友情危机，主打修复人际关系的综艺似乎越来越吃香。近期热播的《后会友期》安排四组疏远多年的旧友乘房车集体旅行，盼让他们解开心结、重修旧好。

节目开播后连续八天登顶云合数据新综热播榜，几对旧友当面对质的场面也接连登上热搜。从目前播出的内容来看，几对旧友有的关系逐渐缓和，有的却越谈越僵。节目主打修复友情，但从网络讨论的热度来看，观众对后者似乎更感兴趣。

不全靠明星光环撑起节目

得知芒果TV要拍《后会友期》时，不少网民期待看到范玮琪与张韶涵、杨幂与唐嫣等娱乐圈知名的昔日好友重聚。节目官宣嘉宾阵容时，一度被嫌“没看头”，开播后却热度逆袭。没有观众期待的嘉宾，节目如何变得“有看头”？

其实从《再见爱人》到《后会友期》，不难发现这类节目邀请的嘉宾往往都不是知名度顶尖的艺人。比起一般明星八卦，《后会友期》呈现的更多是朋友之间如何因或大或小的事情渐行渐远。在这里“明星身份”不是关注点，而是原来明星也会遇上普通人的那些“糟心事”，更容易让屏幕前的观众产生代入感。

马天宇（左）和张萌拍摄《幻城》时结缘。（互联网）

嘉宾阵容中，马天宇与张萌算是较具知名度的一组。他们因合作2016年播出的电视剧《幻城》结缘。后来，转型制片人的张萌曾邀请马天宇拍戏，但马天宇因父亲当时病重、自身状态不佳，选择拒绝邀约。张萌一气之下说出“以后我的戏你都别来”，马天宇随后删掉她的微信，两人就此断联近十年。

演员王子璇（右）和作家好友文吉儿因三万元的写序费产生心结。（互联网）

演员王子璇与作家文吉儿的矛盾则涉及金钱。当年文吉儿出书，请好友王子璇帮忙写序，对方参考她所说的市场行情，收取3万元的“友情价”写序费，让她心里留下疙瘩。观众就算不认识两人，也可能对朋友之间提供专业服务该不该收费，以及工作与友情的界限等问题感兴趣。

观众既“探案”也“断案”

在第三期与第四期节目中，几对旧友一同到悬崖边的小屋，在前央视主持人张泉灵的引导下，试着把心结说开。几组嘉宾翻起旧账的场面接连登上热搜，观众也跟着在网上“考古”，根据双方提供的线索顺藤摸瓜，翻查多年前的节目片段、采访与社交媒体动态，试图拼凑恩怨始末。

许飞（左）与厉娜同为2006年选秀节目《超级女声》的选手，在节目中相互扶持，亲密无间。（互联网）

其中，歌手厉娜与许飞的“泄密”罗生门，让网民发挥最多侦探精神。两人因2006年《超级女声》结缘，曾经相互扶持，关系亲密，赛后双双签入天娱传媒。后来厉娜听说许飞向公司透露她私下接工作，认为这是她收到律师函并被雪藏多年的主因。她没有质问许飞，许飞也没有主动解释，两人就此疏远。时隔近20年，两人在节目上谈及此事，许飞坚决否认背叛好友，但厉娜仍对当年从公司高层处听来的说法深信不疑。双方都拿不出确凿证据，至今各执一词。

厉娜（上图）与许飞当面对质时情绪激动。（互联网）

观众虽然也无从确认真相，但并不妨碍他们各自“断案”。有人认定许飞难辞其咎，也有人认为厉娜仅凭一面之词就怀疑好友，未免太过绝情；还有人觉得两人都太要强，多年来谁也不肯主动把话说开。

是非难辨，但观众参与感十足。众所周知，能够让观众有共鸣、有谈资的节目内容，绝对是吸引他们继续观众节目的法门。

和解或矛盾升级都爱看？

《后会友期》全季共12期，大结局预计12月31日播出。目前节目才播至第四期，四组嘉宾最终能否和好仍是未知数。

从已播出的内容来看，几对旧友的和解之路一波三折，让观众猜不透他们最终会如何收场。王子璇已明确表示不想再与文吉儿做朋友，但旅途中仍细心照顾对方；电竞选手白小纯与青稚则在一度和好后再次爆发矛盾。

电竞选手白小纯（左）与青稚曾属同一战队，两人2024年联手拿下PEL春季赛总冠军。（互联网）

其实，观众也不见得只爱看彻底翻脸的“抓马”场面。四组嘉宾的恩怨各有看头：王子璇与文吉儿的金钱纠葛最现实；许飞与厉娜从昔日亲密无间到如今积怨近二十年，让人唏嘘；2005年出生的白小纯与青稚，略显稚嫩的拌嘴贡献不少笑料；马天宇与张萌耐心倾听彼此，展现成年人的体面与豁达，但能否真正重拾昔日友情也难说。

张萌（左）与马天宇在节目上互动融洽，屏幕外的观众也为他们高兴。（互联网）

观众自然爱看场面激烈的对质，但节目中几对旧友时而放狠话、翻旧账，时而又不经意流露出对彼此的关心，让观众在吃瓜的同时，也忍不住琢磨人与人之间那些说不清、理还乱的关系。

据相关节目介绍，几对旧友将在节目尾声分别决定“下车”或“不下车”，以此表明是否愿意和解。几对嘉宾究竟会双双选择和好、双双拒绝和解，还是出现一方求和、一方拒绝的遗憾结局？各种猜测名单已在网上流传。节目将如此具有看点的结果留到尾声，收视率看来不会高开低走。

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