回顾出道30年，本地歌手蔡淳佳说：“没想过自己会那么坚持！”

日前，蔡淳佳在社媒贴出江苏卫视为宣传她上《打歌2026》节目而制作的一段视频，视频内容是蔡淳佳跨时空和30年前的自己对话，简短地道出了30年的心路历程。

针对这个视频，记者星期一（11月9日）联络上了蔡淳佳，她说，这是她第二次应邀上《打歌2026》，为节目宣传，导演向她提出这样一个概念，直到制作完成后自己才看到成品。

“很感人”，蔡淳佳说这是看后的第一个反应，但也笑称自己有优势，“毕竟出道了30年，自己年纪大了，故事比较多，所以节目组才能制作出这样一个视频。”

回望30年，蔡淳佳说自己从来没有想过会那么坚持，“我1996年参加《非常歌手》仍是一名学生，当时也没有想过要当歌手，就这样一路走到今天。”

她笑着说：“我没有想到自己会那么长情！”

回望30年来时路，蔡淳佳经历了高低起伏，但她都当作是成长的过程，记者问她是否曾经被伤害过至今难以释怀，她淡定回道：“难免会被伤害，但伤害也是一种成长，让自己从中学习。”

她补充说：“顶多是躲在被窝哭！”

她告诉记者，这也是她释放情绪的一种方式。

当播客主播 邀音乐人畅聊

蔡淳佳今年年初当起播客主播，推出了个人首档全新视频播客（Video Podcast）节目——《音乐·淳聊天 Music Talk with Joi》。

蔡淳佳推出全新视频播客节目《音乐·淳聊天》，曾邀请陈洁仪上节目聊天。（取自蔡淳佳IG）

她告诉记者主要是团队问她想不想当播客主播，她不假思索就答应了，“本地有许多杰出的音乐人，但都默默地在背后耕耘，我想透过节目邀请他们，以聊天的方式让大家进一步认识这些音乐人。”

目前，该播客节目邀请了陈洁仪、叶良俊、林倛玉、本地女子组合插班生、本地知名编曲张瑞成（Terence Teo）等。

蔡淳佳说当播客主播最大的挑战是必须要做功课，其次就是邀请嘉宾，“必须配合他们的时间”。

她希望节目能每个月推出两期。

推出新作

蔡淳佳近年除受邀参与陆综，也在中国举办了出道30年的巡唱，同时也推出了三首新歌《茉莉花香》、与林倛玉合唱《两个人间》，以及最近的《拾月》。

她说三首歌的曲风都很不一样，其中《茉莉花香》是13年前就曾录制过，而《拾月》则带有中国风。

“《茉莉花香》因一些因素当年没有推出，13年后再录制，也不觉得是一首旧歌，而《拾月》可以说是很现代的中国风，相信能在华人地区引起共鸣。”