巫启贤将在2027年1月3日晚上8时于圣淘沙名胜世界会议中心举办巫启贤“一起走过40的日子”演唱会。没想到演唱会举行在即，却有人假冒巫启贤在网上兜售“后台通行证”。

余章成（63岁，产业中介）告诉《联合早报》，他在11月3日于社媒脸书收到一则来自“Eric Moo”（巫启贤英语名）的私信。对方顶着巫启贤的头像，用英语传私信给他“谢谢粉丝一直以来的支持”。同为华侨中学校友的他心中立即警铃大响，“因为我们都是华中同学，我知道他不写英语的。”

余章成接着“试探”对方，询问他明年会不会回来参与“华中321”校庆。对方花了较长时间回复，接着把话题转到演唱会上，向他介绍“特定门票”，该票包含后台通行权限，更称这类门票“非常难得”，因此票价要价7000新元，“我知道这个价格可能偏高，但请相信我，这绝对物有所值。”

冒牌巫启贤在网上兜售要价7000新元的“特定门票”。（受访者提供）

余章成希望借由这次的分享，让粉丝知道有不法分子顶着艺人的名义和头像进行不法活动，盼大众不要落入骗局。

针对此事，演唱会主办方BIZ TRENDS表示：“主办方没有这样的安排，请公众通过官方渠道购票。”

▲ 巫启贤“一起走过40的日子”演唱会

日期：2027年1月3日（星期日）晚上8时

地点：圣淘沙名胜世界会议中心

票价：$218、$188、 $158、$138、$108、$88（未含手续费）

购票链接：bookmyshow.sg、Fantopia.io