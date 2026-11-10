“第14届新加坡国际标准舞公开赛”于上周末（11月7日、8日）在新达城国际会议展览中心举行，据悉这项赛事是本地最受瞩目的年度国标舞及拉丁舞盛会之一。有网民透露，中国女星孙俪在7日的赛事中低调现身观众席，陪伴12岁女儿“小花”（本名邓涵一）参赛。据悉，小花在拉丁舞少年组比赛中表现亮眼，一举斩获三面金牌。

9日有网民在小红书分享偶遇孙俪的过程。从曝光的画面可见，孙俪当天打扮朴素，一袭黑色休闲装扮、戴着帽子和口罩，与其他家长一样低调地坐在舞池外围。比赛过程中，她全程举着手机，化身女儿的专属摄影师专注地拍摄。更吸睛的是，有一幕孙俪脖子上挂着估计是小花赢得的三面金牌，眉眼间难掩骄傲之情。

该网民还写道：“超级幸运娘娘就坐在对面，本人超漂亮、状态超级好，也恭喜小花获得冠军，跳得真的特别棒。娘娘全程陪伴真的是很用心。”

虽然小花年仅12岁，但在舞池中翩翩起舞的她，展现出扎实的拉丁舞功底，舞姿标准且充满力量，举手投足间更显露出如同妈妈孙俪般的韧性，架势十足。

据了解，孙俪在小花5岁时便让她接触舞蹈，7岁时转攻拉丁舞，平时每周固定训练超过15个小时，也难怪能在国际赛事中取得如此优秀的成绩。

画面曝光后，不少网民纷纷留言赞叹：“邓超的基因还是太强大了，完全是缩小版邓超”“觉得妹妹很有孙俪的那股子韧劲。”