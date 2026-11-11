不问外婆的保养秘诀，甄济如自认遗传了好基因。

国际巨星甄子丹的歌手女儿甄济如10月中旬来新加坡宣传英语单曲“Sweat”，她接受《联合早报》专访时被问及69岁外婆徐莉君的“冻龄”话题，笑说：“我很惊讶，我外婆也很惊讶，她不知道我发（上网）。我把视频传给她说，外婆，不客气，你现在火了！没想到她（过个）69岁生日会出名，哈哈！”

得知自己“火了”，外婆的反应如何？甄济如直言：“我还没见到她，因为隔天我就飞来新加坡了，只是把链接转发给她。”有没有问过外婆的保养秘笈？甄济如说：“我觉得应该不用太担心，因为我有她的基因，外婆和我爸爸看起来都那么年轻，我肯定没问题，所以没有这种好奇。”幽默回答逗笑在场所有人，包括陪伴在她身旁兼任经纪人的妈妈汪诗诗。

和狮城特别有缘

甄济如（左二）2023年在新加坡办媒体见面会。当时妈妈汪诗诗（左起）、外婆和弟弟特地前来支持。（档案照）

甄济如和狮城其实特别有缘分。三年前她以歌手身份出道，出道后第一次的公开演出和媒体见面会都献给了新加坡。如今再次回到新加坡，记者好奇她这三年以来是否已经适应“明星”这份职业，她笑了笑，回答道：“我不觉得我是明星，我就是一个22岁的普通女孩子，喜欢写歌、喜欢表演。但我觉得自己心里稳定了很多，因为刚出道时年纪小，第一次在大家面前亮相，非常紧张。但我现在找到一个平衡点了，做最真实的自己，这（才）是最重要的。”

期间，甄济如还成为了独立音乐人。面对转变，她直言此过程让她学到不少新事物，成长不少。“一开始我可能想写歌（是为了）表演，但现在我心里的目标更加明确，知道自己想分享什么样的想法给大家。不只是专心在作品上，而是360度去做更多事。”

她举例，从造型到宣传，都能看到她的想法，社交媒体上的内容也大多是她的点子。会不会应接不暇？她积极地说：“世界变化太快，我们也要保持更开放的态度（去学习新的东西）。”

甄济如保持开放态度学习新事物。（吴先邦摄）

拍MV跳舞跳到脚抽筋

甄济如想要透过新曲“Sweat”传达自己最酷的一面，也希望能借此鼓励更多女性，激发出她们更有自信的一面。这次来新，她配合主题，举办了“Sweat Club”普拉提活动，向大家提倡更健康的生活方式。

MV拍摄一点也不马虎，她与来自北京、现居瑞典的导演Erik He合作，并亲赴瑞典拍摄。她在里面大展舞技，呈现出她心目中“Diva”该有的自信模样。她回忆说，MV里的舞蹈有小部分是提前编好的，但更多部分是她在现场自由发挥，还一度跳到脚抽筋。

她指了指脚，记者却发现她右腿有伤疤。一问之下，才发现这背后是个“神奇”的故事。甄济如透露，前阵子爸爸甄子丹正在匈牙利首都布达佩斯拍摄电影“Caine”，她前去探班。待爸爸收工后一家人出外用餐，没想到她走在街上竟被路边的狗咬伤，还因此挨了五六针。

甄济如忆述，这件事发生在她刚抵达那天，当时她勾着爸爸的手，两人走在一起，且咬她的还是一只小狗。记者讶异狗狗会“挑人”，不敢惹“宇宙最强”，她语带无奈地感慨整起事件“很疯狂”，但好在拍摄MV时伤口已结痂，目前已逐渐康复。