韩团BigBang近日在泰国举行的演唱会，因恶劣天气在开唱仅15分钟后被迫取消，让粉丝心碎离场。有粉丝特地从国外飞来观看演出，难免感到失望。一名自称演唱会工作人员的网民发文解释，暴雨和雷电不仅导致舞台设备发生故障，艺人的耳麦甚至出现漏电情况，现场十分危险。不少粉丝能理解主办方基于安全考量取消演出的决定。不过，也有粉丝指出，演出取消固然令人失望，但更让他们不满的是入场过程中的混乱。有网民称，粉丝只能在演出当天凭护照取票，部分人直到演唱会开始仍未拿到票。现场更一度有粉丝一拥而上，冲向栏杆，险些发生踩踏事件，让人心惊。看演唱会本是开心的事，安全始终应该放在第一位。——蓝靖仪

上周看到一件让我傻眼的事：中国AI虚拟女团Babyqueen的成员Mity官宣怀孕暂时退团，她在小红书账号的发文“人模人样”，写道：“最近我确认了怀孕……决定暂时离开团队，专心休养。这个决定并不轻松，尤其对一起准备回归的成员们和工作人员们，我真的很抱歉。”一开始目瞪口呆，觉得AI颠覆了虚构与现实的界限，玩得太过火了。但后来觉得，由资本驱动的世界哪来的边界？Mity怀孕离团不是结局，而是开拓孕产相关商机的新起点。——陈秋雁