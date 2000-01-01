淡马锡的诞生并不是预先计划好的，它成立的目的旨在管理过去由新加坡政府拥有的资产，让政府能专注于政策制定和监管的核心角色。今日，淡马锡投资组合净值达3820亿新元，涉足多个行业、跨越世界各地。

淡马锡怎样成长，蜕变为今日的全球投资者？这一历程中，累积了什么经验、汲取什么教训，为下一段的发展提供参考与借鉴？

本篇回顾淡马锡过去半个世纪走过的路，如何明确角色定位，如何扩展在全球的足迹，持续为社会做出贡献。