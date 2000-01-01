                从接管国有企业到走向全球市场 淡马锡如何转型成为国际投资者？                
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从接管国有企业到迈向全球市场

淡马锡如何转型成为国际投资者？

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从接管国有企业到迈向全球市场  

淡马锡如何转型成为国际投资者？

淡马锡的诞生并不是预先计划好的，它成立的目的旨在管理过去由新加坡政府拥有的资产，让政府能专注于政策制定和监管的核心角色。今日，淡马锡投资组合净值达3820亿新元，涉足多个行业、跨越世界各地。

淡马锡怎样成长，蜕变为今日的全球投资者？这一历程中，累积了什么经验、汲取什么教训，为下一段的发展提供参考与借鉴？

本篇回顾淡马锡过去半个世纪走过的路，如何明确角色定位，如何扩展在全球的足迹，持续为社会做出贡献。

陈锦芬 | 发布 /2024年6月19日

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为什么要企业化？

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50年前，淡马锡在当时的浮尔顿大厦（现富丽敦酒店）内诞生和出发。

他的两个女儿在70年代先后出世，妻子生下孩子后在家相夫教子，养家重担落到他一人身上，但他咬紧牙关，克服重重困难。

如今，他含饴弄孙，有两个孙子和一个孙女。眼前的生活让他感到欣慰、幸福和满足。

洪再兴的精神象征淡马锡的成长历程：一代人为了生存而奋斗，孕育了淡马锡；如今，淡马锡则培育出珍贵的财富，传承后代。

土生土长于新加坡的洪再兴（84岁，退休者）上世纪60年代初从中学毕业，踏入社会工作，因从事杂货零售，终日和本地的英国籍洋人打交道，负责他们的日常所需。

当英国1967年宣布从新加坡撤出驻军，他受到的最直接影响就是平日接触的英军客户大大减少。英军后来宣布在1971年全面撤军。

回首来时路，洪再兴表示，经历过动荡时代的人多能刻苦耐劳，尽管生活不容易，他也是“一天过一天，不想太多”。

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尽管如此，淡马锡当时是一家被动的投资控股公司，即使进行投资，也主要是在基金或支持投资组合公司，例如与投资组合公司一起进行海外投资或双方联营投资。

今日的淡马锡，已是一个积极活跃的全球投资者与股东，推动向海外扩展的投资组合公司实现业务增长。截至2023年3月底，淡马锡的投资组合总值达3820亿新元，20年期股东总回报率为9%。

英军撤离前，由于英军和英国相关工业占了新加坡当时经济活动的约20%，英国的大举撤离意味着约3万份工作将消失。

不过，英军撤离也有它的积极意义，新加坡必须快马加鞭地为国人安排再培训，为大规模的工业化和招商引资做好准备。

政府把英军留下的军事和海军基地转换为商业用途后，顿时成为各种新业务的业主。今年成立50周年的淡马锡，最初的任务是持有和管理新加坡政府先前的资产，好让政府专注于制定政策和监管的核心职责。这符合政府把国家治理和商业管理分开进行的原则。

淡马锡控股执行董事兼首席执行长狄澜表示，淡马锡当时的主要任务是作为控股公司和商业股东，着眼于旗下投资组合公司的工业化、业务扩展和全球化，与新加坡经济共同增长。

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（洪再兴提供）

1990年代，政府通过把一些业务转给淡马锡，将它们企业化和私有化，包括新电信（1992年）、公用事业局的电力与天然气部门（1995年）和港务集团（1997年）。此举有几个经济目标：

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所扮演的角色

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到了2000年，港务集团已累积了庞大的各类投资组合资产。

2000年，集装箱码头运营商新加坡港务集团（PSA）正准备挂牌上市。但上市行动未落实前，作为股东的淡马锡认为集团需要优先重组它的资产组合。

淡马锡投资组合发展总裁兼新加坡市场统筹总裁张洁心解释：“当时的市场前景不明朗，考虑它多年来累积的庞大且多元的资产组合，我们认为港务集团需要进行重大的改革以优化资产组合，提高核心竞争力。”

淡马锡协助港务集团审视费用和营运数字，把港务集团最大的附属业务——房地产资产分割出来，另外成立一家名为丰树（Mapletree）的房地产公司。这样一来，重新精简业务的港务集团能把焦点放在核心竞争力上，在国际市场扩展业务，并在世界各地经营港口，业绩显著改善。

这是淡马锡迈向活跃的股东和投资者的角色的部分历程。张洁心说：“我们意识到，我们需要与投资组合公司密切交流，找出如何创造价值的途径。”

我们意识到，我们需要与投资组合公司密切交流，找出如何创造价值的途径。

淡马锡投资组合发展总裁兼新加坡市场统筹总裁张洁心

努力创造价值

时至今日，淡马锡继续与投资组合公司合作，协助创造价值。
例如：

淡马锡的投资组合净值 (1974至2002)

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扩展
全球规模

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