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扩大涵盖医疗保健教育及旅游等 新渝批准15年合作项目总体发展规划

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来自 / 联合早报

文 /
王纬温

发布 / 2021年4月10日 5:00 AM

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身兼中新重庆项目联合实施委员会（JIC）新方联合主席的我国人力部长杨莉明说，尽管发生冠病疫情，中新重庆项目展现了新渝两地能如何一道将挑战转为机遇，加强彼此间的合作。

新加坡和重庆昨天批准一份放眼未来15年中新（重庆）战略性互联互通示范项目的总体发展规划，为新渝两地合作提供框架，同时也将目前的合作范围从四大重点领域，进一步扩大涵盖医疗保健、教育及旅游等。

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