新中交流 扩大涵盖医疗保健教育及旅游等 新渝批准15年合作项目总体发展规划 订户 来自 / 联合早报 文 / 王纬温 发布 / 2021年4月10日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 身兼中新重庆项目联合实施委员会（JIC）新方联合主席的我国人力部长杨莉明说，尽管发生冠病疫情，中新重庆项目展现了新渝两地能如何一道将挑战转为机遇，加强彼此间的合作。新加坡和重庆昨天批准一份放眼未来15年中新（重庆）战略性互联互通示范项目的总体发展规划，为新渝两地合作提供框架，同时也将目前的合作范围从四大重点领域，进一步扩大涵盖医疗保健、教育及旅游等。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 中新（重庆）战略性互联互通示范项目 中新重庆项目联合实施委员会会议 JIC 新加坡人力部长杨莉明 重庆市长唐良智 新加坡总理公署兼国家发展部政务部长陈杰豪 重庆常务副市长王赋 重庆副市长蔡允革 中新重庆项目总体发展规划 国际陆海贸易新通道 冠病疫情 《区域全面经济伙伴关系协定》 RCEP 成渝地区双城经济圈 中共重庆市委书记陈敏尔 北京成为全球亿万富豪最多城市 调查：上海取代香港 首度成为全球最昂贵城市