海外经济复苏 中国3月出口料保持双位数增长

在海外经济持续复苏的背景下，超过20家机构的预测中值显示，中国3月出口预计同比能保持双位数增长，大宗商品价格上涨、内需改善等因素则将确保中国进口增速持稳。

据路透社报道，中国将于今天公布3月份进出口数据。国泰君安宏观团队负责人花长春等分析员认为，主要经济体3月制造业采购经理指数（PMI）动能延续高景气，海外经济动能今年前三个月仍然较强，预测中国当月出口增速为32.4%。