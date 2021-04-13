海外经济复苏 中国3月出口料保持双位数增长 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年4月13日 5:00 AM 超过20家机构的预测中值显示，中国3月出口预计同比能保持双位数增长。这是南通一家尼龙厂的工人在检查产品。（法新社） 字体大小: 小 中 大 在海外经济持续复苏的背景下，超过20家机构的预测中值显示，中国3月出口预计同比能保持双位数增长，大宗商品价格上涨、内需改善等因素则将确保中国进口增速持稳。据路透社报道，中国将于今天公布3月份进出口数据。国泰君安宏观团队负责人花长春等分析员认为，主要经济体3月制造业采购经理指数（PMI）动能延续高景气，海外经济动能今年前三个月仍然较强，预测中国当月出口增速为32.4%。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 出口 进口 进出口 大宗商品 花长春 中国商务部 被要求正视严重问题 蚂蚁再遭监管部门约谈面对五大整改 海南自贸港法已完成 中国最高立法机构一审