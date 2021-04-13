海外经济复苏 中国3月出口料保持双位数增长

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年4月13日 5:00 AM

超过20家机构的预测中值显示，中国3月出口预计同比能保持双位数增长。这是南通一家尼龙厂的工人在检查产品。（法新社）
超过20家机构的预测中值显示，中国3月出口预计同比能保持双位数增长。这是南通一家尼龙厂的工人在检查产品。（法新社）

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在海外经济持续复苏的背景下，超过20家机构的预测中值显示，中国3月出口预计同比能保持双位数增长，大宗商品价格上涨、内需改善等因素则将确保中国进口增速持稳。

据路透社报道，中国将于今天公布3月份进出口数据。国泰君安宏观团队负责人花长春等分析员认为，主要经济体3月制造业采购经理指数（PMI）动能延续高景气，海外经济动能今年前三个月仍然较强，预测中国当月出口增速为32.4%。

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